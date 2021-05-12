بالفيديو.. سمير غانم: أخاف من الموت

المصدر: البيان الإلكتروني

يتوجه جمهور الفنان المصري الكبير سمير غانم، ومحبوه بالدعاء له بالشفاء العاجل من الوعكة الصحية الخطيرة التي ألمت به مؤخراً، كما يدعون لزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز بالشفاء أيضاً من فيروس كورونا.

ويعاني الزوجان من حالة غير مستقرة، وتثير حالة سمير غانم قلق جمهوره والمحيطين به في الوسط الفني، نظرا للأنباء المترددة والتي تفيد بأنها حرجة.

وفي لقاء تلفزيوني سابق مع الفنان المصري الكبير، ورداً على سؤال أكثر شيء يخيفه قال: الموت. وكشف عن الخوف الذي ينتابه كلما تذكر الموت.

وخلال حلوله ضيفا على برنامج «الليلة دي» على شاشة قناة «سي بي سي» عام 2015. سألت المذيعة: «حاجة بيخاف منها الفنان سمير غانم إيه هي؟». فأجاب سمير: «اللي كل واحد بيخاف منها، الموت.. ما بحبوش».

وأوضح غانم أن عام 2015، كان الأصعب بالنسبة له، لأنه شهد وفاة العديد من المقربين منه، قائلا «خصوصا السنة دي، خدت كام واحد من الجامدين».

وعن أكثر شخص تأثر بوفاته، قال غانم: «اللي أثر فيا أوي، لأن ده كان الصديق الوحيد ليا في الوسط الفني.. غسان مطر».

وأضاف: «إحنا بنكبر.. ممكن من 10 سنين أو 15 مكونتش أفكر أوي، لكن دلوقتي بفكر وأتأثر».

يذكر أن في وقت سابق اليوم، علق الفنان المصري، حسن الرداد، لأول مرة على شائعات المرض والوفاة التي تلاحق حماه الفنان سمير غانم، وحماته دلال عبد العزيز. وطالب الرداد، الجميع بالتوقف عن تداول الشائعة أو أي أخبار عن الحالة الصحية للنجمين، إلا ما يتم نشره عبر حسابه الموثق أو حساب الإعلامي رامي رضوان زوج النجمة دنيا سمير غانم.