تفاصيل إلقاء المخابرات الألمانية القبض على الفنانة المصرية نسرين أمين

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية نسرين أمين، تفاصيل القبض عليها من قبل المخابرات الألمانية عند محاولتها السفر من مدينة فرانكفورت، حيث اكتشفت ضابطة الجوازات أن إقامة الفنانة المصرية منتهية، ما استدعى القبض عليها والتحقيق معها.

وأوضحت نسرين في حوار تلفزيوني مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، المذاع على شاشة «المحور»، أن القصة سرية جداً حتى أن والدتها لا تعرف عنها شيئاً.

وقالت: «تم تجاوز الأمر والعفو عني بسبب مشكلات في الرحلات الجوية.. وتم القبض عليا لمدة ساعتين».

ويعد برنامج «العرافة» امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.