سبب إيقاف الفنان محيي إسماعيل عن التمثيل

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان المصري محيي إسماعيل عن سبب إيقافه عن التمثيل، موضحاً أنه استخدم سلاحاً أبيض حقيقياً بمشهد في أحد الأفلام التي شارك فيها.

وقال إسماعيل، خلال لقائه أمس في برنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر شاشة "المحور"، إنه شارك في أحد الأفلام بمطواة حقيقية، مشيراً إلى أنها "كانت جريمة وخطيئة، وتم إيقافي عامين، حيث كنت بتعاطى في الفيلم هيروين، وقدمولي سكينة تمثيل، ولكني أخرجت مطوة قرن غزال حقيقية ووضعتها على شفاه نادية لطفي في المشهد التمثيلي وتم إيقافي، وبعدها حرمت أعمل كدا".

وأكد أن الفنان يجب أن يقدم قيماً من خلال فنه ويعلِّم المجتمع أشياء إيجابية، لافتاً إلى أنه يرفض أن يعيش الفنان من أجل الحصول على مال فقط.

يُذكر أن محيي إسماعيل ولد عام 1940، ودرس في كلية الآداب بقسم الفلسفة، ثم في معهد الفنون المسرحية، وعمل في المسرح القومي، ويُعَدُّ من مؤسسي مسرح المئة كرسي التجريبي بالمركز الثقافي التشيكي عام 1969، اشتهر بأداء الأدوار المركبة، ومن أشهر أفلامه "الإخوة الأعداء".