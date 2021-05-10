«فاست آند فيوريس 9» في «ريل سينما» 20 الجاري

المصدر: دبي - البيان

أعلنت ريل سينما عن عرض فيلم «فاست آند فيوريس 9» في الفترة ما بين 20 – 22 مايو في صالاتها، حيث طرحت عرض (احجز تذكرتك مسبقاً) لمشاهدة فيلم التشويق والمغامرة هذا، بجانب الحصول على تذكرة دخول مجاني إلى إيكارت زعبيل! (وفق الشروط والأحكام).

وتجمع باقة هذا العرض بين تجربة مشاهدة هذا الفيلم البطولي وإحدى التجارب الأكثر تشويقاً في دبي، لتروي بذا شغف محبّي الحركة والمغامرة!

يذكر انه في فيلم «فاست آند فيوريس 9»، يتّحد دومينيك توريتو مع فريقه لمجابهة القاتل المحترف والسّائق الأبرع على الإطلاق، والذي يصادف شقيقه المنبوذ. يمكن لمتابعي وعشّاق هذه السلسلة الأسطورية التطلّع إلى عودة ممثّليهم المفضّلين فين ديزل، وتشارليز ثيرون، ولوداكريس في هذا الفيلم المنتظر.