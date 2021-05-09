مرض إيمان الحصري يتصدر التريند وعائلتها ترفض الكشف عن طبيعته

المصدر: البيان الإلكتروني

مرض الإعلامية المصرية إيمان الحصري تريند محرك البحث غوغل في مصر والسعودية مؤخراً، عقب نشر عدد من النجوم "بوستات" تدعو لها بالشفاء العاجل، في ظل رغبة الأطباء بذهاب إيمان الحصري للعلاج في الخارج.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن طبيعة المرض الذي تعاني منه الحصري، في ظل رفض عائلتها القاطع الكشف عنه، وفي هذه الأثناء دشن أصدقائها يوم أمس حملة للدعاء لها بالشفاء العاجل وتجاوز أزمتها الصحية تزامناً مع ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك والتي يعتقد أنها ليلة القدر.

وكشفت مصادر مقربة من الحصري، أنها خضعت يوم أمس لجراحة جديدة هي السابعة خلال 20 يوما، وتم إيداعها غرفة العناية المركزة لتبقى تحت الملاحظة الطبية، وبدأت أسرتها التفكير في نقلها للعلاج بالخارج، إذا استمر تدهور وضعها الصحي.

وأوضح المصدر أن إيمان خضعت "لجراحة دقيقة" رفض الكشف عن تفاصيلها، وقال إن الجراحة باءت بالفشل، ما استدعى خضوعها لعدة جراحات متتالية أملا في تدارك أخطاء الجراحة الأولى، واستقرت حالة إيمان لمدة 48 ساعة فقط ولكنها تدهورت مجددا.