رسالة جديدة من دنيا سمير غانم بشأن الحالة الصحية لوالديها

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، أمس السبت، رسالة جديدة بشأن الحالة الصحية لوالديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز وذلك بعد دخولهما المستشفى للعلاج من خلل في الكلى وفيروس "كورونا" المستجد.

ونشرت دنيا سمير غانم دعاءً لوالديها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وكتبت: "اللهم يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم، نسألك أن تنعم على سمير غانم ودلال عبد العزيز بالشفاء والعافية، اللهم داوِ سمير غانم ودلال عبد العزيز بدوائك واشفهم بشفائك واغنهم بفضلك عمن سواك، اللهم خذ بيديهم واحرسهما بعينيك التي لا تنام، اللهم البسهم ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا يا أرحم الرحمين، اللهم إنا نسألك شفاء جميلا ودودا حنونا نرى فيه آياتك".