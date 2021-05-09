لماذا رفضت شيرين عبد الوهاب مشاركة مي عمر في مسلسل "طريقي"؟

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة مي عمر عن السبب الذي دفع المطربة شيرين عبد الوهاب إلى رفض مشاركتها في مسلسل "طريقي" الذي أدت دور بطولته.

وقالت مي، خلال لقائها أمس في برنامج "العرافة" الذي يُعرض على شاشة قناة "المحور"، إنها وقَّعت على عقود مسلسل "طريقي" للفنانة شيرين والفنانة ياسمين صبري، موضحةً أن مخرج المسلسل طلب من زوجها محمد سامي أن يسمح له بأن يعمل معها.

وأضافت: "محمد قال له في بيني وشيرين مشاكل، فرد عليه وقال له: دي ترشيحاتي، بس محدش بيتدخل في ترشيحاته، وشيرين متعرفش".

وتابعت: "كلمني وقعدت معاه وتامر حبيب، وقالوا لي مش شايفين حد غيري في الدور، وكانوا حاسين إن الدور مرسوم عليّ، أخدت الورق ورحت الغردقة عشان محمد كان بيصور عمل هناك وقعدت اقرأ في 15 حلقة، وقالوا آجي يوم الأربعاء، ولما كنا في الطريق حد كلم محمد وقال له المشاكل بينك وبين شيرين كبيرة للدرجة دي؟ مش موافقة إني أبقى في المسلسل".

وعن رد فعلها بعد استبعادها من المسلسل، قالت: "ما زعلتش على الدور، مع إني حبيته جداً. لأني بأحس إن ربنا بيساعدني. في الأول قلت أكيد الدور حيسقط لكن نجح جداً، فقلت أكيد ربنا شايل لي حاجة أحسن، وبعدها بسنة عملت الأسطورة."