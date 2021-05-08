«تغريدات النجوم» كواليس دراما وأدعية بالشفاء من «كورونا»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لا يزال ترند «التواصل الاجتماعي» مشغولاً بأخبار النجوم المتعلقة بالدراما الرمضانية، خصوصاً تلك التي تثير جدلاً، ولكن ذلك لم يقف حاجزاً أمام صعود جملة الأخبار والتغريدات المرتبطة بإصابة بعض النجوم بفيروس كورونا، والتي تأرجحت بين إصابة البعض وشفاء آخرين، وما بينهما لا يزال سمير غانم وزوجته أسيري غرفة العناية المركزة.

حيث تفاعل النجوم معهما بالدعاء، وبعيداً عن «كورونا»، لم تخل تغريدات النجوم من عرض لكواليس أعمالهم الدرامية، والتي تكشف وجهاً آخر لما يظهرون به على الشاشة. «البيان» جالت بين حسابات النجوم، وطالعت تغريداتهم وصورهم ومقاطعهم المصوّرة، وخرجت منها بتقرير يرصد أبرز هذه التغريدات التي بدأت مع الفنان حسين الجسمي الذي نشر صوراً له على انستغرام خلال إحدى جولاته الخيرية، وعلق عليها بالقول:

«واجعل لنا من جبر الخواطر نصيب يا الله»، وبمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، الذي احتفت به الإمارات قبل أيام، نشر الجسمي «ومضات من شعر – زايد» التي كتبها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وعلق عليها الجسمي بالقول: «صانع المجد وربان العلا».

إلى ذلك، لم يغفل الفنان أحمد الجسمي، الذي يحتفي بمسلسله «اللي نحبهم»، عن الترويج لمسرحية «العيال طفرت»، والتي كتب عبر «ستوري انستغرام» بأنها ستكون قريباً على قناة «جرناس» على يوتيوب، كما شارك الجسمي جمهوره جانباً من مشاركته في الجلسة الرمضانية التي نظمها نادي الشارقة للصحافة بعنوان «الكوميديا بين الضحكة والفكرة»، معبّراً عن سعادته بالمشاركة فيها.

تقليد وضجة

الفنان السعودي حبيب الحبيب، احتل سدة «ترند التواصل الاجتماعي»، بعد تقليده للفنان المصري محمد رمضان، خلال ظهور الحبيب في إحدى حلقات برنامج «ستوديو 21» الكوميدي، للمخرج محمد دحام الشمري، وقد لقي التقليد أصداء واسعة بين متابعيه، حيث قام حبيب بتقليد حركات رمضان في العديد من المواقف، خصوصاً الكليب الأخير الذي ظهر فيه رمضان وهو يلقي بالنقود وأثار من خلاله ضجة واسعة.

وبعد تعرضه لجلطة في الرأس، طمأن الفنان عبد الإمام عبدالله جمهوره على صحته، قائلاً عبر حساباته على التواصل الاجتماعي بأن حالته مستقرة الآن، وتوقع خروجه من المستشفى قريباً، وكانت حالة عبد الإمام عبدالله الصحية قد شهدت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمنى جمهوره عودته إليهم بالسلامة.

فيروس كورونا

بعد الإعلان عن إصابة الفنان سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز بفيروس «كورونا»، ودخولهما المستشفى، واحتجازهما في غرفة العناية المركزة، أطلقت ابنتهما دنيا سمير غانم، عبر «انستغرام» حملة «دعاء لهما»، حيث نشرت صيغة مطولة لمجموعة من الأدعية، والتي يتم تداولها عبر العديد من حسابات النجوم، الذين تفاعلوا أيضاً مع حالة الفنان سمير غانم وزوجته.

في حين، أعلنت الفنانة فاطمة الصفي، تكرار إصابتها بفيروس «كورونا» للمرة الثانية، رغم تلقيها لجرعتي اللقاح، وكانت الصفي قد عبرت من خلال «سناب شات» عن استيائها من ذلك، وتساءلت عن إمكانية حدوث ذلك، خصوصاً أنها أصيبت بالفيروس بعد وقت قصير من أخذ اللقاح.

ومع تأكيد الفنان أحمد العوضي وزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حساباتهم على «التواصل الاجتماعي» إصابتهما بفيروس «كورونا»، واستقرار حالتهما، حيث يخضعان للحجر المنزلي حالياً، عبّر الفنان جورج وسوف عن سعادته بشفاء الإعلامي زاهي وهبي من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، واصفاً عبر «تويتر» ذلك بـ «الخبر الحلو»، لترد عليه رابعة الزيات، زوجة زاهي وهبي:

«تسلم أبو وديع الغالي.. الله يطول بعمرك». والأمر كذلك انسحب أيضاً على الفنان باسم ياخور، الذي أكد أخيراً تحسن حالته الصحية بعد إصابته بـ «كورونا»، وأدى إلى معاناته لفترة طويلة، وبالرغم من ذلك، لم ينج ياخور من الإصابة بشائعات الوفاة التي أطلقت أخيراً على التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دعا ياخور إلى الخروج ونفي ذلك.

قلق الجمهور

أما الفنانة السورية نسرين طافش، فأثارت قلق جمهورها بعد نشرها على «إنستغرام» عدة صور لها وهي تبكي، وعلقت عليها برباعية حزينة للشاعر الراحل صلاح جاهين، وكانت طافش قد نشرت 4 صور لها بغطاء الرأس وتظهر باكية وحزينة وعلقت عليها قائلة: «كسرة قلب رحاب يوم فرحها»، وتبين لاحقاً إن مجموعة الصور ما هي إلا مشاهد من مسلسلها «المداح» للمخرج أحمد سمير فرج والذي يعرض حالياً.

وعلى النسق ذاته سارت الفنانة سمية الخشاب، التي نشرت مجموعة صور لها وهي ترتدي «فستان الزفاف» الذي أطلت به في مسلسل «موسى»، وأعربت سمية عن سعادتها باحتلالها لسدة «الترند في التواصل الاجتماعي»، وعلقت عبر الفيسبوك بالقول: «أول مرة أشعر أني عروسة بجد.. سعيدة جداً بأنني وصلت ترند على تويتر وغوغل.. بحبكم».

في حين، تمنى الفنان هاني سلامة لو كانت نهاية مسلسل «بين السما والأرض» سعيدة بالنسبة لنجوم العمل الذي عرض في النصف الأول من الشهر الكريم، وجاء ذلك خلال تفاعله مع سلسلة الانتقادات التي وجهت للنهاية المأساوية للمسلسل، حيث قال سلامة في بث مباشر له على «انستغرام» بأنه خاض نقاشات عدة مع مخرج العمل محمد العدل، واقترح أن تكون هناك نهاية مفتوحة للعمل، ولكنه في النهاية رضخ لرؤية المخرج.

وعبر الصفحة الرسمية لمبادرة «حياة كريمة» على الفيسبوك، كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن كليب أغنية «بعلم الوصول»، والتي خصصتها لدعم المبادرة الخيرية، الهادفة إلى تقديم خدمات البنية التحتية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للفقراء في ريف مصر، الأغنية الجديدة من كلمات الشاعر هانى عبد الكريم، ألحان بلال سرور.