آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مصدر مقرّب من الفنانة المصرية دلال عبد العزيز عن آخر تطورات حالتها الصحية في مستشفى العزل بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المصدر بأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز تشهد استقرارا، إضافة إلى أن ارتفاع معدلات الأكسجين في الدم بنسبة طفيفة، لكنها مستمرة في جلسات الأكسجين على الأجهزة لحين ارتفاع المعدلات بشكل أفضل، وفقا لموقع "في الفن".

يذكر أن دلال عبد العزيز أصيبت بفيروس كورونا أثناء تصوير مسلسل "عالم موازي"، وكانت تعاني من صعوبة في التنفس منذ 5 أيام تقريبا، ومنذ نقلها لإحدى مستشفيات طريق السويس، تخضع لجلسات أوكسجين بعد انخفاض نسبة الأوكسجين في الدم.

وتخضع دلال عبد العزيز، حالياً، لبروتوكول وزارة الصحة الخاص بفيروس كورونا للحالات الحرجة.