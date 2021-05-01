أول ظهور لخالد النبوي بعد تعافيه من كورونا مع عاملي نظافة

المصدر: البيان الإلكتروني

شارك الفنان المصري خالد النبوي جمهوره صورة جديدة في أول ظهور له بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، جمعته بعاملي نظافة التقى بهما في الشارع،

ونشر "النبوي" عبر حسابه على "تويتر" صورته مع عاملي نظافة كان قد التقى بهما وطلبا منه التقاط صورة معه ونشرها عبر حساباته.

وكتب النبوي: "قال لي عايزك تنزل الصورة على الفيس، واسمي خالد الطنطاوي، قلت له ده شرف، عم خالد على اليمين وعم محسن على اليسار، شكرا لكل أسيادنا اللي بيخدمونا".

يذكر أن الفنان خالد النبوي قد أعلن عن تعافيه من فيروس كورونا في 25 أبريل، موجهاً الشكر لجمهوره وأصدقائه على الرسائل والدعوات التي تلقاها خلال فترة مرضه، وفقا لموقع في الفن.