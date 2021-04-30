نيللي كريم: أرفض تصرفات محمد رمضان الأخيرة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعربت الفنانة المصرية نيللي كريم عن رفضها تصرفات الفنان محمد رمضان الأخيرة التي تثير الجدل، مؤكدةً أنه ليس بحاجة إلى لفت الأنظار إليه بهذه الطريقة.

وقالت نيللي، خلال لقائها مساء أمس في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر فضائية "القاهرة والناس"، إن محمد رمضان نجم كبير ووارد أن يتعرض للهجوم، مشيرةً إلى لقائها به أول مرة عندما كان فيلمها «678» يعرض مع أولى أفلامه في مهرجان دبي السينمائي.

وأضافت أنها هنأته وقتها لإعجابها بالفيلم الذي قدمه وبتمثيله، موضحةً أن رمضان كان خجولاً جداً وقتها.

وذكرت أنها فرحت بنجاحه عندما قدم أعمالاً درامية ناجحة، رافضة التعليق على تصرفاته الحالية بعدما أصبح نجماً ومشهوراً، لأنه هو المسؤول عن تصرفاته.

وأكدت أنها لا توافقه على بعض تصرفاته الحالية، وكثيراً ما ترغب في نصحه، لافتةً إلى أنه يحاول لفت الأنظار بتصرفاته بالرغم من أنه ليس بحاجة إلى ذلك.

وأشارت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر "الترند" شغلت تفكير الكثيرين، لهذا فالتعامل معها يحتاج إلى المزيد من الصبر والموهبة، مبينةً أن رمضان ما زال بحاجة إلى موازنة بعض الأمور.