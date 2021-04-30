سر ابتسامة عاصي الحلاني الجديدة في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أطل "فارس الغناء العربي" عاصي الحلاني على محبيه خلال تواجده في دبي بابتسامة متألقة جديدة من "انشاصي سمايل" بعد زيارته لطبيب الأسنان المعروف الدكتور محمد انشاصي "صانع ابتسامة المشاهير" ومبتكر تقنية "سي بيلا" وأحد أبرز المتخصصين في طب الأسنان التجميلي في المنطقة والعالم.

ورافق الحلاني خلال زيارته لمركز الدكتور انشاصي نجله الفنان الشاب الوليد الحلاني والذي شارك والده مؤخرا تصوير أول "دويتو" غنائي يجمعهما معًا بعنوان "حبيبي" والمترقب طرحه قريباً.

وقال الدكتور انشاصي بأن الحلاني يتمتع بأحد أجمل الابتسامات الطبيعية وأكثرها جاذبية في الوسط الفني، وأن حرصه المستمر على صحة أسنانه ومظهرها الجمالي كانا سبباً لحصوله على "انشاصي سمايل" بتقنية "سي بيلا" لتزداد ابتسامته تألقًا وجمالا.

ويعد الدكتور محمد انشاصي المرجعية الطبية الأشهر في طب الأسنان التجميلي في العالم العربي، حيث ساهم على مدار 30 سنة في تطوير تقنيات مبتكرة في عالم طب وتجميل الأسنان عالمياً حازت على ثقة العديد من نجوم الفن والمجتمع والآلاف من الأشخاص الباحثين عن الابتسامة الأجمل والأكثر تفرداً.