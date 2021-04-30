الفنانة حورية فرغلي في أول ظهور لها بعد عمليات التجميل

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة المصرية حورية فرغلي، بعد خضوعها لعدد من عمليات التجميل في أنفها بعد تعرضها لكسر منذ سنوات.

وكانت "فرغلي" قد خضعت للعملية الجراحية الرابعة منذ أيام في ولاية شيكاغو الأمريكية، وفقا لمداخلة هاتفية معها عبر قناة "الحدث اليوم".

وأوضحت الفنانة المصرية أن الطبيب سيخبرها بعد الجراحة متى ستتمكن من ركوب الطائرة والعودة إلى مصر، وسيكون هذا في خلال 10 أيام، وفقا لموقع "في الفن".

يذكر أن حورية فرغلي تتواجد منذ فترة في ولاية شيكاغو الأمريكية، حيث أجرت 3 عمليات جراحية في أنفها، لتنهي معاناة دامت لسنوات وتسببت في حالتها النفسية السيئة.