مخرج "طاش ما طاش" يصارع السرطان وتركي آل الشيخ يتدخل لعلاجه

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لسنوات طوال ظلت بصمات المخرج السعودي عبد الخالق الغانم حاضرة على الشاشة الصغيرة، مانحاً الدراما السعودية جل ابداعاته، فكان له أن تألق لسنوات في سلسلة "طاش ما طاش"، جامعاً في أحداثها بين الفنان عبد الله السدحان وزميله ناصر القصبي، ويبدو أن جسد الغانم لم يعد قادراً على تحمل المزيد من الألم بعد إصابته بـ "سرطان البروستات"، حيث لا يزال يصارع بكل قوته خلايا المرض، الذي أسكنه في وضع صعب، اضطره إلى دخول أروقة المستشفى، الأمر الذي استدعى من زملاء له إطلاق مناشدات عدة من أجل التدخل لمساعدة الغانم والوقوف إلى جانبه، رافعين في الوقت نفسه أكف الدعاء إلى الله بأن يعجل في شفائه، وأن يعافيه من هذا المرض.

زوجة المخرج عبد الخالق الغانم، كانت قد كشفت في تصريحات لها عن طبيعة الحالة الصحية لزوجها الذي أدخل أمس إلى المستشفى، بعد وصول خلايا السرطان إلى العظم، موضحة بأن زوجها قد "أصيب بالمرض قبل 5 سنوات، وتمت معالجته في المستشفى التخصصي بالمنطقة الشرقية"، مشيرة إلى أن حالته الصحية قد تدهورت في الشهور الست الأخيرة، بعد انتقال السرطان من البروستات إلى الغدد اللمفاوية، ومن ثم إلى العظم"، وبينت أن "الكيمياوي الذي أعطي له بالوريد لم يتوافق مع جسمه، وارتد عليه سلباً، من خلال عدم الأكل والاستفراغ الدائم، الأمر الذي أدى إلى فقدانه لأكثر من 20 كيلوغراماً ، ليضطر الفريق الطبي إلى إيقاف العلاج الكيماوي وإدخاله إلى المستشفى من أجل استعادة صحته عبر المغذيات".

من جانبه، كان المخرج المسرحي والتلفزيوني عامر الحمود، مدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالرياض، أول من أطلق شرارة المناشدة، عبر حسابه في "تويتر" طالباً من تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه، التدخل لمساعدة الغانم، حيث كتب الحمود: "صاحب الأيادي البيضاء والدعم لكل المبدعين الشيخ تركي آل الشيخ، زميلي وأخي المخرج المبدع عبدالخالق الغانم والذي شاركني في إخراج طاش ما طاش هو اليوم بأمس الحاجة لوقفتك معه في مرضه الله يشافيه ويعافيه وأن تكون أنت السبب بعد الله سبحانه في شفائه"، ليرد عليه تركي آل الشيخ بالقول: (أبرك ساعة، يا ليت وسيلة تواصل)، ليبدى الحمود استعداده بتوفير وسائل التواصل مع الغانم.

حالة التفاعل مع مرض الغانم، اتسعت كثيراً، لتصعد بها إلى سدة "الترند" على موقع تويتر، حيث وصف الفنان فايز المالكي وضع الغانم بـ "الصعب"، وكتب عبر تويتر: "المخرج السعودي ‫عبدالخالق الغانم الذي خدم الدراما السعودية لأكثر من ثلاثة عقود والذي قدم للعرب -طاش ماطاش- يصارع اليوم مرض سرطان البروستات، وهو في وضع صعب"، وناشد المالكي وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن فرحان، التدخل والوقوف مع الغانم في محنته.

وفي أول رد له على هذا التفاعل، وصف المخرج عبد الخالق الغانم، عبر حسابه الرسمي في "تويتر" وقوف تركي آل الشيخ إلى جانبه بـ "الحنونة"، مؤكداً تبني رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه لعلاجه في الخارج، حيث كتب عبر "تويتر: "كل الشكر والتقدير لمعالي المستشار تركي ال الشيخ، لوقفته الحنونه بتبني علاجي في الخارج، وان شاء الله تكون في ميزان حسناته مثلما عودنا على ذلك والشكر موصول لزميلي عامر الحمود والله يحفظكم".

يذكر أن المخرج عبد الخالق الغانم، قد بدأ مشواره الفني في 1992، عبر اخراج مسلسل "رحلة صيد" تلاه مسلسلي "الانتظار" و"الخراش"، ثم تولى في 1995 إخراج سلسلة "طاش ما طاش" وظل مستمراً معه حتى الجزء الـ 15 الذي رأى النور في 2007، ويعد مسلسل "سناب شاف" آخر عمل أخرجه وكان ذلك في 2017، ومن أبرز أعماله أيضاً "سكتم بكتم" (2010) و"طالع نازل" (2012).