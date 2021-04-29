تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية وفاء مكي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة نهال عنبر مسؤول الملف الطبي بنقابة الممثلين المصريين "أنه تم التواصل مع الفنانة وفاء مكى بعد استغاثتها نتيجة إصابتها بفيروس كورونا ومعاناتها من أعراض شديدة، مشيرة إلى أنها نقلت إلى مستشفى الهرم لتلقى العلاج هناك، موضحة أن الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة النقابة تحرك من التاسعة صباحاً وأجرى اتصالات لنقلها إلى المستشفى.

وناشدت وفاء -صباح اليوم الخميس- وزارة الصحة المصرية لنقلها إلى المستشفى، وقالت في تصريحات صحفية: "إلحقوني أنا بموت، مش قادرة آخد نفسي، ومحتاجة عربية إسعاف تنقلني المستشفى".

وتابعت: "منذ 10 أيام بدأت أشعر بأعراض الإصابة بفيروس كورونا، واتصلت بالطبيب وشرحت له ما أشعر به وأرسل ليَّ البروتوكول الخاص بالعلاج، وبالرغم من مواظبتي على العلاج إلا أن الأعراض أصبحت أصعب حتى أنني لا أستطيع التنفس".

يذكر أن وفاء مكى كانت من نجوم فترة التسعينات وشاركت في العديد من المسلسلات الهامة وأبرزها "ذئاب الجبل" والذى قدمت فيه دور "مهجة"، كما شاركت في "الرايا البيضا"، "أيام الحب والغضب"، "بوابة المتولى"، "حارة المحروسة"، بنت سيادة الوزير، بالإضافة إلى أفلام "ضد الحكومة"، و"لحم رخيص"، "الشاهد الأخرس – فضية في حارتنا"، "إلا بنتى".