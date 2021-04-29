ملحن مصري: عمرو دياب خذلني

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الملحن المصري عمرو مصطفى أنه تعرَّض للخذلان من المطرب الشهير عمرو دياب، موضحاً أنه شعر بالاستفزاز بعدما حُرم من تلحين الأغنية الوطنية لـ"الهضبة".

وقال مصطفى، خلال حواره مساء أمس مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة" المذاع على شاشة "المحور": "أنا استفزيت أني معملتهاش"، مشيراً إلى أنه كان أولى من غيره من الملحنين لشدة ارتباط اسمه بعمرو دياب.

وأضاف: "لو هتعمل حاجة كبيرة تبقى معايا"، لافتاً إلى أنه كان سيوافق على أي أجر يُعرض عليه حال تقديمه لحن الأغنية الوطنية.

وتابع: "أنا اتخذلت وبدي كتير فمش هدي تاني"، مبيناً أنه خلال مشواره الفني مع دياب حصل على إجمالي أجر يساوي الأجر الذي يتقاضاه في إحيائه زفافين.

يُذكر أن عمرو مصطفى ملحن متمكن، ظهرت موهبته الموسيقية منذ الطفولة، فلحَّن القصائد العربية في كتاب اللغة العربية المدرسي.