«تام تام» تترنم بأغنياتها في أمسيات مهرجان أبوظبي الرمضانية

المصدر: أبوظبي - البيان

قدّم مهرجان أبوظبي 2021، برعاية الشريك الرئيسي شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، ضمن أعمال التكليف الحصري والإنتاج الخاص، وفي دورته الثامنة عشرة التي تنعقد تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن»، الفنانة السعودية ريم التميمي المعروفة بـ«تام تام»، في أداء غنائي موسيقي روحاني تحت شعار «حلم وأمل»؛ احتفاءً بالقيم الإنسانية التي تجتمع حولها الأديان بالمحبة؛ وذلك عبر المنصات الرقمية التابعة للمهرجان.

وتألقت «تام تام» في أداء 4 أغنيات من تأليفها الموسيقي، هي: «عرفت الهوى» من شعر رابعة العدوية، و«أرض واحدة One earth» من كلماتها، و«والله ما طلعت شمس ولا غربت» من شعر الحلّاج، و«قُم Rise» من كلماتها وجوردن بنجامين، وذلك بالتعاون مع أكاديمية هبة القواس، حيث قدمت السوبرانو والمؤلفة الموسيقية د. هبة القواس الرعاية الفنية للتميمي عبر تدريبها وصقل موهبتها وقدراتها الصوتية.

وعلقت «تام تام» قائلة: «يشرفني أن أكون جزءاً من سلسلة فعاليات الحملة الرمضانية لمهرجان أبوظبي مع نخبة من الموسيقيين والمغنين المبدعين»، مضيفة: «لقد كنت متحمسة للغاية لمواجهة التحدي المتمثل في تحويل قصيدتين عربيتين روحانيتين جميلتين إلى أغانٍ، وقد استمتعت حقاً بهذه التجربة والعمل مع الدكتورة هبة القواس التي ساهمت في صقل موهبتي وتمكين قدراتي الصوتية».

وتابعت: «إنَّ الملهم في سلسلة الأمسيات الرمضانية، الكلمات والمعاني والرسائل وراء هذه الأغاني التي تعكس الحب والإنسانية والتواصل والروحانية، ومن المهم توصيل هذه الرسالة من خلال الموسيقى؛ لأن الموسيقى تجمع الناس من جميع أنحاء العالم بغضّ النظر عن اللغة التي يتحدثون بها، فالجميع يمكن أن يشعر بالموسيقى».

ويتابع مهرجان أبوظبي تقديمه فعاليات روحانية في الشهر الفضيل، وسيقدم يوم الخميس 29 أبريل الفنانة المرشحة لجائزة غرامي ميسا قرعة في عمل مميز بعنوان: «دعاء». وتندرج سلسلة الفعاليات الرمضانية تحت شعار «الأخوة الإنسانية.. رقي وأمل»، ضمن برنامج فعاليات مهرجان أبوظبي 2021، وتتضمن أداءً رقمياً بمشاركة نخبة من كبار الفنانين والمبدعين، لأكثر من 25 أغنية وابتهالاً لأحد عشر شاعراً وكاتباً، يؤديها ثمانية منشدين ومطربين برفقة 60 موسيقياً.

ويمكن للراغبين في الاستمتاع بسلسلة الأمسيات الرمضانية، أو معرفة المزيد عن العروض المختلفة، زيارة منصات مواقع التواصل الاجتماعي، أو صفحة فعاليات رمضان التابعة للمهرجان من خلال الرابط التالي:

https://abudhabifestival.ae/programme/ramadan-series/?lang=ar.

والجدير ذكره أن مهرجان أبوظبي 2021، في نسخته الثامنة عشرة -التي تستمر على مدار عام كامل- يدمج بين العروض التقليدية والعروض الافتراضية المعتمدة على أحدث التقنيات الرقمية، كما يتميز بمجموعة فريدة من عروض الأداء والمعارض، بمشاركة 500 فنان من أكثر من 50 بلداً، فضلاً عن 16 عرضاً عالمياً للمرة الأولى، و12 إنتاجاً جديداً للمهرجان، و8 أعمال إنتاج عالمي مشتركة، إلى جانب 4 أعمال تكليف حصري، وجولة غنائية حول العالم.