بسبب إسماعيل ياسين.. نقابة الممثلين المصرية تفحص شكوى ضد محمد رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

شكلت نقابة الممثلين المصرية لجنة لفحص شكوى مقدمة من أسرة الفنان الكبير الراحل إسماعيل ياسين ضد الفنان محمد رمضان والقائمين على مسلسل "موسى" الذي يُعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

وأوضح الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، الذي تربطه من جهة والدته صلة قرابة بإسماعيل ياسين، أن تشكيل اللجنة جاء لاتخاذ قرار بشأن تقديم شخصية الفنان الكبير إسماعيل ياسين بطريقة غير لائقة في أحد مشاهد المسلسل.

ونشر قمر، اليوم، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نص البيان الذي أصدرته النقابة، معلِّقاً: "شكراً د. أشرف زكي، وبنطالب بحذف أي مشهد يخص الفنان الكبير في الحلقات اللي جاية".

وأضاف: "لازم موافقة أسرته وأحفاده، ونرجو حذف المشهد السابق مع إعادة العرض"، مبيناً: "إحنا عايزين تقدير أدبي فقط واحترام للراجل".

كان نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي قد أعلن أن عائلة الفنان الراحل إسماعيل ياسين تقدمت بشكوى لدى نقابة المهن التمثيلية ضد الفنان محمد رمضان.

وأكدت سامية شاهين، أرملة ياسين إسماعيل ياسين، نجل الفنان الراحل، أنها تواصلت مع النقيب وتقدمت له بشكوى رسمية للحصول على حق إسماعيل ياسين الأدبي، مطالبةً الفنان محمد رمضان ومخرج العمل باعتذار رسمي.

يُذكر أن مسلسل "موسى" من بطولة محمد رمضان، وسمية الخشاب، وسيد رجب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وهبة مجدي، وتارا عماد، وصبري فواز، وحمدي الوزير، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، وآخرين، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.