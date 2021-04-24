شمس الكويتية: شيرين عبد الوهاب وعيها متواضع

المصدر: البيان الإلكتروني

وصفت الفنانة شمس الكويتية المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب بأنها ذات وعي متواضع، مؤكدةً أنها تمتلك موهبة غنائية كبيرة.

وقالت شمس، خلال لقائها مساء أمس في برنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة "المحور"، إنها حزينة على الفنانة هيفاء وهبي بسبب أزمتها مع ابنتها، معلقةً: "الله يعينها".

وأضافت أن الفنان تامر حسني من الأشخاص المؤثرين نفسياً، مشيرةً إلى حبها الكبير للفنانة نوال الكويتية.

وأكدت أنها تتعلم من نوال عندما تسمعها، منوهةً بأنها كريمة ومهذبة ولا تنافق.

وذكرت أنها لا تمانع من المشاركة في أغاني المهرجانات مع الفنان حمو بيكا أغنية، موضحةً أنها لا تعرفه في الحقيقة.