صفحات منتحلة تطارد الفنانة حنان ترك

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت الفنانة المصرية حنان ترك من بعض الصفحات التي تنتحل شخصيتها وتتحدث باسمها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأكدت "ترك" أنها لا تملك أي صفحات موثقة باسمها على فيسبوك.

وكانت الفنانة المصرية قد أكدت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" عدم مسؤوليتها عن أي صفحات على الفيسبوك تتحدث باسمها، لافتة إلى أنها تقدمت ببلاغ لإدارة الموقع لغلق الصفحات.

وقالت: "في صفحات بتنشر كلام على لساني وأنا غير مسئولة عنها وقدمت بلاغات لإدارة فيس بوك لغلقها، وفى انتظار رد إدارة فيس بوك".

وأضافت: "أنا متوقفة تماما عن التعامل والنشر في فيسبوك وإن شاء الله عند توثيق صفحتي على فيسبوك سيعرف الجميع الصفحة، وتعاملي الآن هيكون من خلال صفحتي الموثقة على تويتر وإنستغرام والرجاء من الجميع عدم الانسياق وراء الصفحات المزورة".