المطرب السوري أركان فؤاد يقاضي رامز جلال

المصدر: وكالات

أعلن المطرب السوري، أركان فؤاد، عزمه مقاضاة الفنان المصري، رامز جلال، والقناة العارضة لبرنامج "رامز عقله طار" بسبب السخرية منه في إحدى الحلقات.

وعبر المطرب السوري، عن استيائه من رامز جلال وطالبه بالاعتذار الرسمي بسبب الضرر الأدبي الذي تعرض له.

وقال، إنه "تعرض لاعتداء لفظي من قبل رامز جلال، بوصفه أنه موضة قديمة، بعدما وصف حذاء مطرب المهرجانات حمو بيكا، بأنه يرتدي حذاء "أركان فؤاد"، خلال سيره والملابس الغريبة التي يرتديها، وأنها لا تليق بمدينة الملاهي التي تم تصوير البرنامج بها".

وقرر أركان فؤاد، التقدم أولا بشكوى رسمية لنقابتي المهن الموسيقية والمهن التمثيلية في مصر، إضافة إلى بلاغ لنقابة الإعلاميين المصريين، وهي الخطوات الأولى المطلوبة رسميا قبل اللجوء إلى القضاء وفقا للائحة اتحاد الفنانين المصريين والعرب.

ويواصل النجم رامز جلال تقديم مغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠضيف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.