الفنانة أنغام تكشف سبب عدم ردها على مكالمات أصالة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت المطربة المصرية أنغام، تفاصيل جديدة حول خلافها مع الفنانة السورية أصالة نصري، وسبب عد رد الفنانة المصرية على مكالمات ورسائل أصالة، رغم من حدوث الصلح بينهما مؤخرا.

وبدا أن أنغام لا تفضل الطريقة التي حاولت بها أصالة التواصل معها أكثر من مرة عن طريق إرسال رسائل عبر الهاتف أو الاتصال بها، مشيرة إلى أن الاعتذار لا يكون عن طريق تطبيق واتسآب أو السوشال ميديا عموما، بل لا بد أن تكون بينك وبين نفسك وربك في نية الصلح وبين من وقع معه خلاف كي تظل الأمور تأخذ إطارها الشخصي.

وتابعت أنغام خلال حديثها في برنامج "سوالف رمضانية" عبر إذاعة "روتانا" "كلما كان حل الخلاف بين الشخصين ويشهد عليهما ربهما يكون حقيقيا وأكثر صدقا كما يكون بداخلها نوايا حقيقية للمصالحة والتسامح، منوهة بأنها حال خرجت عن ذلك الإطار تكون مجرد شو أو عرض، مختتمة بأن هذه وجهة نظرها.

وكانت أصالة قد مازحت الفنانة أنغام، من خلال توجيه نداء لها عبر ذات البرنامج قبل أيام قليلة فقالت: هذا نداء لنغومة، ردي على مسجاتي أو دقيلي لو سمحتي.. أنا عصبت.. إذا مارديتي راح أجيلك البيت.

ونشرت أصالة قبل أسابيع عبر حسابها على "إنستغرام" صورة لأنغام مع أولادها مع اعتذار علني لتنهي خلافا استمر نحو عامين.

بدورها، ردت أنغام على أصالة بإعادة نشر الاعتذار، وعلقت على حسابها في "انستغرام"، "كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك أن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللي حصل ما قدرش غير إني اقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف".

وكان الخلاف بين أصالة وأنغام تصاعد، العام الماضي، بعد إعلان زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي كان متزوجا من ياسمين عيسى ابنة شقيق المخرج طارق العريان الزوج السابق لأصالة، الأمر الذي لم تتقبله أصالة كأحد أقارب زوجة الموزع أحمد إبراهيم الأولى.

وقالت أصالة وقتها إن خبر زواج أنغام أزعجها كثيرًا، وأكدت أنها لم تعاتبها واكتفت فقط بإلغاء متابعتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصفت ما قامت به أنغام بأنه "غدر"، وما حدث بـ"خراب البيوت".