بعد أن اعتذرت علانيةً.. أنغام ترفض صلح أصالة

بعد أن لاحت بوادر للصلح وعودة المياه إلى مجاريها بين الفنانة السورية أصالة والفنانة المصرية أنغام، عادت أصالة لتؤكد أن الصلح لم يتم بعد، وأعلنت عدم قبول أنغام للصلح وعدم ردها على اتصالاتها الهاتفية.

ووقع الخلاف بين النجمتين بعد هجوم شنته أصالة على أنغام، بعد زواجها من الموزع أحمد إبراهيم الذي كان متزوجا من ياسمين عيسى ابنه شقيق المخرج طارق العريان، الزوج السابق لأصالة، وذلك في مطلع العام الماضي، الأمر الذي لم تتقبله أصالة كأحد أقارب زوجة الموزع أحمد إبراهيم الأولى.

إلا أن أصالة عادة واعتذرت علانية لصديقتها السابقة على السوشيال ميديا، وردت أنغام بالموافقة على الصلح وأعلنت مسامحتها.

وفتحت أصالة باب ملف الأزمة مجددا وأعلنت عدم قبول أنغام للصلح وعدم ردها على الاتصالات التليفونية، وكشفت يوم أمس في برنامج "سوالف رمضانية 2"، المُذاع عبر قناة «روتانا»: «هحكي سر.. أنغام قاعدة أدقلها من الصبح ما بترد، دقتلها 4-5 مرات وبعتلها رسائل ما بترد وفي آخر رسالة قلتلها لو ما بتردي عليا هاجي على بيتك نتفاهم هذا نداء لنغومة ردي عليا».

وقالت أصالة في تصريح خلال استضافتها في برنامج "عايشة شو"، مع الإعلامية عائشة عثمان، إنها لم تكن تعرف القدر الذي تستحقه أنغام من مشاعر الصداقة التي جمعتهما حيث أكدت خلال حديثها أن إعلام خبر الزواج أزعجها كثيرًا، كما أوضحت أنها لم تعاتبها بشأن هذا الأمر واكتفت فقط بإلغاء متابعتها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال خاصية «البلوك».

وأضافت أن علاقتها بأنغام كانت تصل إلى حد الأخوة، لذلك شعرت بالغدر، واصفة ما حدث بـ «خراب البيوت»، مشيرة إلى أن بعد هذا الموقف لن تعود العلاقة كما كانت سابقًا.

بينما علقت أنغام على طبيعة علاقتها بأصالة أثناء ظهورها مع زوجها في برنامج «توأم روحي» الذي يقدمه الإعلامي نيشان، قائلة إنها لم تكن صداقة بل كانت زمالة عمل، مضيفة أن أصالة كانت من الممكن أن تتعامل مع الأمر بشكل شخصي من خلال التحدث إليها بشأن بعض الأمور الشخصية، لكن أنغام لم تكن كذلك، وعن حالة الحب التي كانا يظهرانها من خلال تدويناتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، فقالت إن أصالة تمتلك أسلوب يتميز بالمبالغة في وصف المشاعر مما جعل البعض يعتقد أن صداقتهما قوية، فيما أشار أحمد إبرهيم إلى أن علاقة زوجته بأصالة كانت متوترة من قبل إعلان الزواج.

وكانت النجمة أنغام قد قبلت اعتذار الفنانة أصالة نصري، وقامت بنشره على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، قائلة: «كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك إن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللى حصل مقدرش غير إنى أقبل اعتذارك وعفا الله عما سلف”.

وأنغام وأصالة تربطهما صداقة قوية قبل الخلافات التي نشبت، وكانت كثير الظهور معا في المناسبات الاجتماعية والفنية.