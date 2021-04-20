وفاة أنغام ابنة الموسيقار المصري محمد الموجي بعد صراع مع المرض

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت أنغام ابنة الموسيقار المصري محمد الموجي بعد إصابتها بنزيف في المخ ونقلها إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات.

وأعلنت غنوة، ابنة الموجي، اليوم، وفاة شقيقتها أنغام، قائلةً عبر صفحتها على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، أختي أنغام ماتت".

يُذكر أن الموسيقار الراحل محمد الموجي هو أحد أبرز المجددين في الموسيقى والغناء العربي، وضع ألحان عدد كبير من أجمل الأغاني، وتعاون مع كبار نجوم الأغنية في العصر الذهبي، أهمهم: أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ، ووردة، وفايزة أحمد، ومحرم فؤاد، وشادية، ونجاة الصغيرة.