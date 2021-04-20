صلاح عبد الله يعلن موقفه من "نمبر ون"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الفنان المصري صلاح عبد الله موقفه من لقب "نمبر ون" الذي اشتهر به الفنان محمد رمضان في الوسط الفني.

وقال صلاح، خلال لقائه اليوم في برنامج "لحظات جريئة" الذي تبثه قناة "القاهرة والناس"، إن الفنان عادل إمام هو "نمبر ون" الحقيقي، وليس الفنان محمد رمضان، كما يروِّج له.

وأضاف أن "الزعيم" هو الشخص الوحيد في الوسط الفني الذي استطاع جمع نجومية السينما والمسرح والدراما التلفزيونية.

وأكد أن إمام استطاع جمع إيرادات كبيرة من أعماله، موضحاً أنه "نمبر ون، ودي حقيقة لا خلاف فيها".