وفاة زوجة الفنان خالد صالح بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الفنان المصري خالد الصاوي وفاة زوجة الفنان الراحل خالد صالح، ووالدة أحمد خالد صالح وحماة هنادي هاني مهنى.

ونعاها بقوله: «لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. لا نقول إلا ما يرضي الله.. فقدت اليوم أخت وأم وصديقة وعشرة عمري.. الغالية المرحومة بإذن الله الدكتورة هالة زين حرم المرحوم أخي الذي لم تلده امي النجم الراحل خالد صالح ووالدة أحمد خالد صالح وحماة هنادي هاني مهنى.. عشرة عمر منذ الجامعة ورحلة إخلاص ووفاء وسند ودعم للمرحوم خالد صالح».

وأضاف: «ونعم الزوجة والأم والأخت.. سيدة فاضلة تقية رحلت في أيام البركة.. مصاب جلل ولا تعز على الله عز وجل.. سلملنا على خالد يا هالة.. رحمة الله عليها».

ونعى الفنان أحمد خالد صالح، والدته الدكتورة هالة زين، عبر حسابه على إنستغرام قائلا: رحلت عني من كنت أكرم من أجلها ادعوا لها بالثبات عند السؤال والرحمة والمغفرة وجنة الفردوس وشفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وادعوا لنا بالصبر والثبات والسلوان، صلاة الجنازة من مسجد عمرو بن العاص عقب صلاة الظهر إنا لله وإنا إليه راجعون".