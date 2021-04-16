محامٍ مصري: رامز جلال تحرش بالراقصة لورديانا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد المحامي المصري بالنقض والدستورية العليا طارق العوضي أن ما فعله الفنان رامز جلال في الحلقة الثالثة من برنامجه "رامز عقله طار" من خلال استضافته الراقصة لوردينا ولمغني المهرجانات حمو بيكا يعد تحرشا صريحا.

وأوضح العوضي: وجب على البرنامج أن ينوه بأن تلك الفكرة أو اللعب مجرد واقعة في الخيال وليست لها علاقة بالواقع.

وأكد العوضي أن كل موسم لرامز جلال يفعل شيئا في برنامج المقالب الذي لا يراعي مشاعر الجمهور في شهر رمضان الكريم، موضحا انها مقالب ليست خادعة للمشاهدين، وفقا لأخبار اليوم.

وتابع العوضي، أن الفنان رامز جلال بتلك الأفعال، التي يقوم بتقليدها عدد كبير من المشاهدين يعد تحرشا.

ووقع حمو بيكا والراقصة لوردينا ضحيتين لرامز جلال في الحلقة الثالثة من برنامجه "رامز عقله طار" الذي يعرض على قناة mbc مصر.

وخلال المقلب المدبر للنجمين، يقوم رامز جلال بالتصويب على ضحايا برنامجه من خلفهم دون أن يرونه أثناء تأديتهم إحدى الألعاب في مدينة الملاهي.

وفي الحلقة سخر رامز جلال من تصريح مغني المهرجانات حمو بيكا بأنه لا يستطيع السير بحريته في الشارع، لتدافع الجمهور عليه، وعلق على ذلك التصريح في برنامج "رامز عقله طار" قائلا: “ده عمرو دياب مقالهاش”.