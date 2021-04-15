تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده بعد خضوعها للجراحة

المصدر: البيان الإلكتروني

في أول تعليق للفنانة فيفي عبده بعد خضوعها لعملية جراحية يوم الإثنين الماضي، حرصت خلال تواجدها في المستشفى، على توجيه رسالة إلى جمهورها.

فيفي التي تخضع للعلاج في أحد المستشفيات، نشرت صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، وكتبت: "صباح الخير من المستشفى بقولكم وحشتوني أوي، وبحبكم أوي خمسة أمواه".

وكانت فيفي عبده قد نشرت الأيام الماضية عبر صفحتها في موقع "فيسبوك" مقطع فيديو كشفت من خلاله عن خضوعها للجراحة، وكتبت: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي أداني حقنة غلط تسببت في دخولي المستشفى لأجراء عمليه جراحية ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي و اللي بيكرهوني الله يسامحهم كل سنة و انتم طيبين و بخير رمضان كريم".