الموت يغيب الممثلة اللبنانية القديرة رينيه ديك

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت الممثلة اللبنانية القديرة ريينه ديك، صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ 76 عاما.

وأعلن نقيب ممثلى الإذاعة والسينما والتلفزيون والمسرح نعمة بدوي، اللبناني وفاة الممثلة القديرة رينيه ديك.

وكتب نعمة عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "رينيه ديك فى ذمة الله، إن نقابة الممثلين وجميع النقابات الفنية فى لبنان تنعى إليكم ركناً أساسياً فى المسرح اللبنانى والعربى رينيه ديك، لروحها الرحمة والغفران ولأهلها ومحبينها ولنا الصبر والسلوان".

و رينيه ممثلة مسرح لبنانية شهيرة، جاءت بدايتها عام 1963، من بين أعمالها: مسلسل "ليالي شهرزاد"، فيلم "المخطوف"، ومسرحية "فيلم أمريكي طويل".