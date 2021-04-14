ما الطلب الذي رفضه رامز جلال للفنانة هالة صدقي وجعلها تمتنع عن التصوير؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضحت الفنانة المصرية هالة صدقي أنها لا تعترض على المقالب في برنامج الفنان رامز جلال، لكنها تعيب عليه تقديم الفنانين بطريقة ساخرة.

وكشفت هالة صدقي سبب رفضها الظهور في برنامج المقالب الذي يقدمه رامز جلال، بعد موافقتها المبدئية على المشاركة به.

وخلال استضافتها في أولى حلقات برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة "القاهرة والناس"، قالت هالة صدقي: "وافقت، خلاص بنقدم حاجة ترفيهية للمشاهدين ومتفبركة، وطلبت حاجة واحدة، أشوف الحلقة بعد المونتاج. قالوا لأ، المونتاج بيتم خارج مصر، قلت أسافر أشوفها وقالوا لأ، طبعا رفضت".

وأضافت: "مش رامز اللي بيضايقني، يضايقني الإهانة والتعليقات اللي بيقولها على الفنان. إحنا رموز فنية مهمة، ما ينفعش إننا نتهان".

جدير بالذكر أنه الفنان رامز جلال يعرض له في رمضان 2021 برنامج "رامز عقله طار" والمقلب هذا العام سيكون ركوب الضيوف إحدى الألعاب الكهربائية المرتفعة، ليفاجأوا بأن اللعبة معطلة، فيُلقى بهم من فوق، وبعد السقوط من ارتفاع شاهق تبدأ نوبات الفزع والصراخ.