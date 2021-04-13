حقيقة تقاضي الفنان محمد إمام 50 مليون جنيه في مسلسل النمر

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمتحدث الرسمي، إن ما يقال إن أجر الفنان المصري محمد إمام في مسلسل "النمر" يصل إلى 30 و40 و50 مليون جنيه أمر غير صحيح على الإطلاق، فنحن لا نصل لهذا الرقم للنجم الواحد، متابعا، أرى أرقام الأجور على السوشيال ميديا لكنها أرقام غير صحيحة بل هي تقديرات جزافية مبنية على أرقام كانت موجودة في سنوات سابقة ولكن ليست موجودة الآن ولسنا قريبين منها.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن المسلسل الذى يتضمن 5 نجوم من العيار الثقيل والصف الأول وضعنا له استراتيجية، حيث إن تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من كبار المنتجين على مدى السنوات الماضية عندما جاء لرئاسة الشركة المتحدة مع الاستراتيجية الجديدة، جلس مع كل الفنانين الكبار ومع كل أطقم العمل المختلفة التي تقود العمل الدرامي، كي نصل إلى معادلة تقول إن النجم لا يتضاعف أجره كل عام، حيث كان يحدث قبل ذلك، أن يتقاضى الفنان مبلغا ثم المسلسل الذي يؤديه بعده بسنة يكون أجره مضاعفا، ثم يتضاعف في المسلسل الذي بعده 4 أضعاف.

واستطرد: مستحيل شركات الإنتاج تقدر على هذه التكليفات، فكانت تبيع المسلسل للقنوات والقنوات لا تدفع، وبالتالي يكون هناك مشكلة كبيرة للمنتجين، لافتا إلى أن ما حدث نوع من أنواع الحوكمة التي تجعل الناس تشتغل على المسلسلات بطريقة مختلفة، فتظهر بطريقة حديثة ومنظمة إداريا وماليا، وتكلفة العمل أصبحت تقريبا نفس التكلفة رغم أن عدد النجوم فيها أكثر.