دراما رمضان.. حكايات الواقع والكوميديا على الشاشات العربية

المصدر: دبي ـ غسان خروب

على حكايات المجتمع العربي والخليجي تفتح الدراما أبوابها في رمضان هذا العام، تتنافس فيما بينها للاستحواذ على قلب الجمهور العربي الممتد من المحيط إلى الخليج، والذي لأجله تسابقت شركات الإنتاج على تقديم أكثر من 40 عملاً درامياً، جلها تفتح أوراق قضايا المجتمع، وتجمعها على مائدة رمضان، في ماراثون سنوي، يتنافس فيه النجوم وصناع الدراما على الفوز بالمراكز الأولى.

حكايات بعضها استلت من الواقع، وأخرى خرجت من رحم وقائع وقصص حقيقية، وثالثة تزينت بملامح الخيال، بينما فضلت أخرى الدوران في محيط كوميدي، على هذه الحكايات تنافست القنوات العربية على اختيار الأفضل والمراهنة عليها، علها تتمكن من لفت انتباه الجمهور.

بعض هذه الأعمال تعرض على شاشات تلفزيون دبي وقناة سما دبي، التابعتين لمؤسسة دبي للإعلام، التي اختارت لها ثلة من الأعمال ذات «الوزن الثقيل».

فيما توزعت الأعمال الأخرى على شاشات عربية وخليجية أخرى، أبرزها قناتا أبوظبي والإمارات بالإضافة إلى مجموعة MBC. وتالياً، نستعرض لكم أبرز هذه الأعمال، رفقة صناعها وأبطالها، في وقت نجحت فيه الأعمال العربية المشتركة في حجز مكان لها على القائمة.

حرب أهلية

• إخراج: سامح عبد العزيز

• تأليف: أحمد عادل سلطان

• بطولة: يسرا، باسل خياط، تامر هجرس، جميلة عوض، أروى جودة، سينتيا خليفة.

• قناة العرض: تلفزيون دبي

ضد الكسر

• إخراج: أحمد خالد

• تأليف: عمرو الدالي

• بطولة: نيللي كريم، محمد فراج، مصطفى درويش، حمزة العيلي، تارا عماد، هشام إسماعيل.

• قناة العرض: تلفزيون دبي

لعبة نيوتن

• تأليف وإخراج: تامر محسن

• بطولة: منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد.

• قناة العرض: تلفزيون دبي

الكندوش

• إخراج: سمير حسين

• تأليف: حسام تحسين بيك

• بطولة: أيمن زيدان، صباح الجزائري، أيمن رضا، شكران مرتجى، سامية الجزائري، كندا حنا، سلاف فواخرجي

• قناة العرض: تلفزيون دبي

حارة القبة

• إخراج: رشا شربتجي

• تأليف: أسامة كوكش

• بطولة: عباس النوري، سلافة معمار، نادين تحسين بيك، شكران مرتجى، صباح الجزائري، وفاء موصللي

• قناة العرض: تلفزيون دبي

الناموس

• إخراج: جاسم المهنا

• تأليف: محمد أنور محمد

• بطولة: محمد المنصور، هيفاء عادل، جاسم النبهان، خالد أمين، بثينة الرئيسي، فاطمة الحوسني

• قناة العرض: تلفزيون دبي

سما عالية

• إخراج: محمد دحام الشمري

• تأليف: صالح النبهان وشيخة بن عامر

• بطولة: جاسم النبهان، زهرة الخرجي، سليمان الياسين، حمد العماني، ابتسام عبدالله، شيماء سليمان

• قناة العرض: تلفزيون دبي

حامض حلو

• إخراج: سيف الشيخ نجيب

• سيناريو وحوار: عبدالله زيد

• بطولة: عبدالله زيد، جمعة علي، أحمد الأنصاري، عبدالله صالح، سلوى بخيت، محمد سعيد

• قناة العرض: قناة سما دبي

أمينة حاف

• إخراج: سائد بشير الهواري

• تأليف: علي الدوحان

• بطولة: إلهام الفضالة، طيف، شهاب جوهر، خالد العجيرب، ليالي دهراب، عبدالله الطليحي، رندا حجاج

• قناة العرض: قناة سما دبي

الروح والرية

• إخراج: منير الزعبي

• تأليف: أنفال الدوسري

• بطولة: يعقوب عبدالله، هبة الدري، فهد البناي، إيمان الحسيني، إبراهيم الشيخلي، ريم أرحمه، شيماء علي

• قناة العرض: قناة سما دبي

وأنا أحبك بعد

• إخراج: خالد جمال

• تأليف: مريم الهاجري

• بطولة: بثينة الرئيسي، حسين المهدي، محمد الرمضان، فهد العبد المحسن، ميس كمر، ناصر كرماني

• قناة العرض: قناة سما دبي

شعبية الكرتون 15

• تأليف وإخراج: حيدر محمد

• بطولة نخبة من المبدعين الإماراتيين.

• قناة العرض: قناة سما دبي

حين رأت

• إﺧﺮاﺝ: حسين دشتي

• ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد حسن أحمد

• بطولة: خالد أمين، ليلى عبدالله، طلال مارديني، أمل محمد، عبدالله الزيد، علي الحسيني

• قناة العرض: قناة أبوظبي

نبض مؤقت

• إﺧﺮاﺝ: سعود بوعبيد

• ﺗﺄﻟﻴﻒ: مريم القلاف

• بطولة: هيا عبد السلام، ميثم بدر، روان العلي، شوق الهادي، عبد العزيز النصار، هنادي الكندري

• قناة العرض: قناة أبوظبي

علاء الدين

• ﺇﺧﺮاﺝ: بطال سليمان

• ﺗﺄﻟﻴﻒ: جمال سالم

• بطولة: عبد الناصر درويش، نصر حماد، علي التميمي، سلطان الفرج، أحمد العونان، نيفين ماضي

• قناة العرض: قناة أبوظبي

مطر صيف

ﺇﺧﺮاﺝ: مناف عبدال

• ﺗﺄﻟﻴﻒ: ياسر حمداني

• بطولة: سعد الفرج، عبد الرحمن العقل، إنتصار الشراح، أحمد مساعد، نور الكويتية، ميس كمر

• قناة العرض: قناة أبوظبي

350 غرام

• ﺇﺧﺮاﺝ: محمد لطفي

• ﺗﺄﻟﻴﻒ: ناديا الأحمر

• بطولة: عابد فهد، سلوم حداد، كارين رزق الله، خالد نجم، غريس قبيلي، مصطفى سعد الدين وقاسم منصور

• قناة العرض: قناة أبوظبي

النمر

• ﺇﺧﺮاﺝ: شيرين عادل

• ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد صلاح العزب

• بطولة: محمد إمام، هنا الزاهد، نيرمين الفقي، بيومي فؤاد، محمد رياض، علاء مرسي

• قناة العرض: قناة أبوظبي

الاختيار 2

• ﺇﺧﺮاﺝ: بيتر ميمي

• ﺗﺄﻟﻴﻒ: هاني سرحان

• بطولة: كريم عبد العزيز، أحمد مكي، أسماء أبو اليزيد، إنجي المقدم، محمد علاء، محمد فراج

• قناة العرض: قناة أبوظبي

هجمة مرتدة

• ﺇﺧﺮاﺝ: أحمد علاء الديب

• ﺗﺄﻟﻴﻒ: باهر دويدار

• بطولة: أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم

• قناة العرض: قناة أبوظبي

بنات مسعود

• ﺇﺧﺮاﺝ: عمر إبراهيم

• ﺗﺄﻟﻴﻒ: يوسف إبراهيم

• بطولة: جمال الردهان، سلوى بخيت، شيماء سبت، هيفاء العلي، إبراهيم سالم، منصور الفيلي

• قناة العرض: قناة الإمارات

اللي نحبهم

• ﺇﺧﺮاﺝ: باسم شعبو

• ﺗﺄﻟﻴﻒ: مرعي الحليان

• بطولة: أحمد الجسمي، فاطمة الحوسني، عائشة عبد الرحمن، جمعة علي، نشوى مصطفى، مروان عبدالله

• قناة العرض: قناة الإمارات

60 يوم

• ﺇﺧﺮاﺝ: سيف يوسف

• ﺗﺄﻟﻴﻒ: جوزيف فوزي

• بطولة: تركي اليوس، وبلال عبدالله، عبدالله بن حيدر، عبد الرحيم حسن، شعيفان محمد، طلال الشمري، شيماء الفضل، عبد العزيز السكيرين ومرزوق الغامدي.

• قناة العرض: قناة الإمارات

على صفيح ساخن

• ﺇﺧﺮاﺝ: سيف الدين السبيعي

• ﺗﺄﻟﻴﻒ: يامن حجلي، علي وجيه

• بطولة: باسم ياخور، سلوم حداد، سمر سامي، عبد المنعم عمايري، أمل بوشوشة، ميلاد يوسف

• قناة العرض: تطبيق ADtv

وكل ما نفترق

• ﺇﺧﺮاﺝ: كريم العدل

• ﺗﺄﻟﻴﻒ: أحمد وائل، محمد أمين راضي

• بطولة: عمرو عبد الجليل، رانيا يوسف، طارق عبد العزيز، أحمد فهمي، ريهام حجاج، أيتن عامر

• قناة العرض: تطبيق ADtv

القاهرة كابول

• إخراج حسام علي

• تأليف: عبد الرحيم كمال

• بطولة: طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، نبيل الحلفاوي، حنان مطاوع، شيرين، إيناس كامل، حسني شتا، محمد عز، سامح السيد، سميرة الأسير، محمود الشرقاوي، خالد كمال، كريم سرور، إسراء رخا، نورا عبد الرحمن، محمد ناصر، كارولين خليل، أحمد رزق.

• قناة العرض: منصة شاهد VIP

الناجية الوحيدة

• إخراج هيا عبد السلام.

• تأليف: منى النوفلي

• بطولة: هدى حسين، جمال الردهان، لمياء طارق، محمد العلوي، شهاب حاجيه، فاطمة الطباخ، سلوى الجراش، نوف السلطان، أوس الشطي، إيمان العلي، عبدالله الفريح، زينب كرم، أحمد بن حسين.

• قناة العرض: MBC دراما

ممنوع التجول

• ﺇﺧﺮاﺝ: أوس الشرقي

• ﺗﺄﻟﻴﻒ: خلف الحربي

• بطولة: ناصر القصبي، راشد الشمراني، حبيب الحبيب، فايز المالكي، إلهام العلي، أسيل عمران، عبد المجيد الرهيدي، علي الحميدي، خالد الفراج.

• قناة العرض: MBC1

ستوديو 21

• إخراج: محمد دحام الشمري

• بطولة: علي الحميدي، خالد الفراج، خالد المظفر، عبد العزيز النصار، ماجد المطرب، ريماس منصور، تغريد الهويش، العنود

• قناة العرض: MBC1

شليوي ناش

• إﺧﺮاﺝ: عيسى ذياب

• ﺗﺄﻟﻴﻒ: عبدالله السعد

• بطولة: عبدالله السدحان، يعقوب عبدالله، محمد العجمي، لطيفة المقرن، عبد الامام عبدالله

• قناة العرض: MBC دراما

مارغريت

• إﺧﺮاﺝ: باسل الخطيب

• ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد وعلي شمس

• بطولة: حياة الفهد، حسن البلام، هبة الدري، بشار الشطي، حمد العماني، ليالي دهراب، نور، ريم أرحمة، نور الشيخ

• قناة العرض: MBC1

موسى

• ﺇﺧﺮاﺝ: محمد سلامة

• ﺗﺄﻟﻴﻒ: ناصر عبد الرحمن

• بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، منذر رياحنة، هبة مجدي، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي

• قناة العرض: MBC1

سوق الحرير 2

• ﺇﺧﺮاﺝ: المثنى صبح

• ﺗﺄﻟﻴﻒ: حنان حسين المهرجي، سيف رضا حامد

• بطولة: بسام كوسا، سلوم حداد، كاريس بشار، فادي صبيح، قمر خلف، نادين تحسين بك، ميلاد يوسف، وفاء موصللي، رامز الأسود، ريام كفارنة

• قناة العرض: MBC1

نسل الأغراب

• ﺇﺧﺮاﺝ: محمد سامي

• ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد سامي

• بطولة: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، إدوارد، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر

• قناة العرض: MBC1

أمينة حاف

• ﺇﺧﺮاﺝ: سائد بشير الهواري

• ﺗﺄﻟﻴﻒ: علي دوحان

• بطولة: إلهام الفضالة، شهاب جوهر، طيف، فهد باسم، ليالي دهراب

• قناة العرض: (MBC دراما)

2020

• ﺇﺧﺮاﺝ: فيليب أسمر

• ﺗﺄﻟيف: نادين جابر، بلال شحادات

• بطولة: نادين نجيم، قصي خولي، كارمن لبّس، رنده كعدي، بمشاركة رامي عياش

• قناة العرض: MBC دراما

قصر النيل

• ﺇﺧﺮاﺝ: خالد مرعي

• ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد سليمان عبد المالك

• بطولة: دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، أحمد مجدي، صبري فواز، صلاح عبدالله

• قناة العرض: (MBC دراما) + MBC مصر

أم بديلة

• ﺇﺧﺮاﺝ: خالد مرعي

• ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد سليمان عبد المالك

• بطولة: ألكساندر علوم، ليا أبو شعيا، مروة كرم، هند كامل، عادل عثمان، زهور علاء، جمانة كريم، زيد الملاك، أسعد رشدان، رانيا مطر، جان دكاش، إيلي متري.

• قناة العرض: MBC العراق

طيبة

• ﺇﺧﺮاﺝ: إياد نحاس

• ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد حنش

• بطولة: هند نزار، تميم التميمي، أساور عزت، صبا إبراهيم، محمد هاشم، آسيا كمال، رياض شهيد، سهير صلاح، ذو الفقار خضر، أحمد مناضل، رضا طارش، ريهام البياتي، ضياء الدين سامي، بيداء المعتصم، حسين عجاج.

• قناة العرض: MBC العراق

ملوك الجدعنة

• ﺇﺧﺮاﺝ: أحمد خالد موسى

• ﺗﺄﻟﻴﻒ: عبير سليمان

• بطولة: مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف

• قناة العرض: MBC مصر

لحم غزال

• إﺧﺮاﺝ: محمد أسامة

• ﺗﺄﻟﻴﻒ: أياد إبراهيم

• بطولة: غادة عبد الرازق، شريف رمزي، محمد شاهين، وفاء عامر

• قناة العرض: MBC مصر

خلّي بالك من زيزي

• ﺇﺧﺮاﺝ: كريم الشناوي

• ﺗﺄﻟﻴﻒ: مريم نعوم

• بطولة: أمينة خليل، محمد ممدوح، بيومي فؤاد، علي قاسم، سلوى محمد علي، صفاء الطوخي

• قناة العرض: MBC مصر

وطن على وتر

• إخراج: سالم الكردي

• تأليف: عماد فراجين

• بطولة: عماد فراجين، محمد الطيطي، ناريمان عبد الكريم

• قناة العرض: رؤيا

صقار

• إﺧﺮاﺝ: شعلان الدباس

• ﺗﺄﻟﻴﻒ: دعد ألكسان

• بطولة: رشيد عساف، قمر خلف، جولييت عواد، حلا رجب، نور علي، روعة ياسين

• قناة العرض: الشارقة

نجيب زاهي زركش

• ﺇﺧﺮاﺝ: شادي الفخراني

• ﺗﺄﻟﻴﻒ: عبد الرحيم كمال

• بطولة: يحيى الفخراني، محمد محمود، هالة مرزوق، منه عادل، كريم عفيفي

• قناة العرض: on دراما - dmc دراما - art - منصة شاهد vip

الطاووس

• إخراج: رؤوف عبد العزيز

• ﺗﺄﻟﻴﻒ: كريم الدليل

• بطولة: جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر

• قناة العرض: النهار دراما - القاهرة والناس - LBC - الشارقة – OSN يا هلا - روتانا دراما منصة فيو.