تغريدات النجوم.. مقالب وحروب مشتعلة

المصدر: دبي ـ غسان خروب

فاضت حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، بالكثير من التغريدات والتفاصيل وكذلك المقاطع المصورة، بعضها كان كفيلاً بأن يثير الجدل على الساحة، بينما أخرى جاءت في إطار الحروب المشتعلة بين النجوم، حيث لا تزال هند البلوشي وأزمتها مع علي يوسف تهيمن على المشهد، في وقت التزمت فيه أصالة الصمت حيال الأنباء الأخيرة، ليعيد رامز جلال الأضواء إليه، بينما يواصل محمد رمضان إثارة الجدل، فيما عيون الجمهور تتجه ناحية خالد النبوي.

«البيان» جالت بين حسابات النجوم، وخرجت منها بجملة من التغريدات، حيث كانت البداية مع الفنان الإماراتي عيضة المنهالي الذي يواصل الاحتفاء بأغنية «أم الإمارات» التي أهداها إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حيث نجحت الأغنية بحصد أكثر من 132 ألف مشاهدة على حسابه في «انستغرام»، علماً بأن الأغنية من كلمات مبارك بالعود العامي، وألحان محمد الأحمد، فيما أهدت الفنانة أحلام، حرم السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدي، أخيراً، أغنية «بنت السلاطين ـ شمس السلطنة»، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم ميلاد سيدة عمان الأولى.

مسلسل محلي

أما الفنان أحمد الجسمي، فقد نشر عبر «ستوري انستغرام» مقطعاً من كواليس المسلسل المحلي «اللي نحبهم»، وبادر إلى الترويج للجزء الثاني من مسلسل «المنصة» الذي حقق مراتب متقدمة على قائمة الأكثر مشاهده على نتفليكس، في المقابل، أكد الفنان الإماراتي ياسر النيادي تواجده في مسلسل «السنونو»، وذلك عبر تغريدة قال فيها: «انتظروني بإذن الله في مسلسل»السنونو«مع أيقونة الدراما العربية الفنان ياسر العظمة، وأيقونة السينما العربية المخرج خيري بشارة»، مضيفاً: «مشاركتي في هذا العمل شهادة وتشريف يضاف إلى مسيرتي الفنية البسيطة».

على المستوى الخليجي، هيمنت الأزمة التي تمر بها الفنانة الكويتية هند البلوشي مع «زوجها» علي يوسف على منصات التواصل الاجتماعي، حيث لا تزال نيران الحرب بين الطرفين مشتعلة، لا سيما بعد نفي يوسف زواجه من هند البلوشي، ما دعا الفنان الكويتي أحمد السعدون إلى نشر صورة من عقد زواج هند البلوشي وعلي يوسف، الأمر الذي دعا يوسف إلى إعلان «طلاقه لهند البلوشي» والتي سبق لها أن كشفت عبر بث مباشر قامت به على «انستغرام»، عن حملها من زوجها علي يوسف قبل أكثر من 3 أشهر، حيث قالت: «اضطررت لإعلان زواجي من علي يوسف لمروري بفترة عصيبة خلال زواجي منه بداية من زواجنا في العراق ثم توثيق عقد الزواج الرسمي في تركيا، حيث واجهت منه الكثير من المماطلة بحجة غلق السفارة ثم نومه متأخراً وعدم تمكنه من الذهاب إلى السفارة الكويتية لتوثيق عقد الزواج«.

بينما كشف الفنان عبد الله السدحان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن اكتمال كافة العناصر التي تجمعه مع زميله ناصر القصبي، باستثناء النص، الذي قال:»الأزمة حالياً لا تتمثل فيه أو في صديقه ناصر القصبي، وإنما في وجود قصة مناسبة للثنائي«، متمنياً أن يعثرا»قريباً على النص المناسب«.

برنامج رامز

أما عربياً، فقد كشف الفنان رامز جلال عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن البوستر النهائي لبرنامجه، والذي حمل عنوان»رامز عقله طار«، في وقت ينتظر فيه جمهوره إطلاق»تريللر«البرنامج للتعرف على هوية ضحاياه وكان رامز قد أرفق البوستر بتعليق قال فيه:»بسم الله توكلنا على الله واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر«، يذكر أن اسم البرنامج كان سابقاً»رامز مريض نفسي«، وقد جاء تغييره استجابة من رامز لعدد من الدعوات التي طالبته بذلك.

وفي السياق ذاته، كشفت الفنانة هيفاء وهبي أخيراً عن حقيقة»المقلب«الذي تعرضت له في القاهرة، وتبين إن زميلتها الفنانة غادة عادل ومعها 4 آخرين هم كريم فهمي ونور اللبنانية ومحمد الشرنوبي ومصطفى قمر، والذين قاموا بتنفيذ المقلب، والذي سيعرض في رمضان المقبل، ضمن برنامج»خمس نجوم«، وكانت هيفاء وهبي قد أثارت جدلاً بعد نشرها مقطعاً مصوراً على»ستوري انستغرام«كشفت فيه عن تعرضها لمقلب، حيث قالت:»يقومون بتعقيم الكواليس على أساس عندي تصوير، وهم في الواقع كانوا يعقمون لي المقلب«. ذات المقلب وقعت فيه أيضاً الفنانة درة التونسية، والتي أعلنت عبر»انستغرام«عن ظهورها في برنامج المقالب الذي تقدمه الفنانة غادة عادل مع عدد من نجوم الفن خلال رمضان، وعلقت: إنتظرونى في حلقة جديدة من أحد العروض التلفزيونية مع غادة عادل».

أصالة وأنغام

اسم الفنانة أصالة احتل قائمة الترند في مواقع التواصل الاجتماعي، فبعد اعتذارها إلى زميلتها الفنانة أنغام، عما صدر منها خلال الفترة الماضية بسبب الخلافات التي سادت بينهما، وقبول أنغام الاعتذار، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشاراً واسعاً لأنباء تفيد بزواج أصالة من نائب برلماني مصري يصغرها بثلاثة أعوام، ليكون بذلك الزوج الثالث لها بعد أيمن الذهبي وطارق العريان، إلا أن أصالة لم تبادر حتى الآن إلى الرد، حيث لا يعرف إن كانت حقيقية أم مجرد إشاعة.

على قائمة الترند، حضر أيضاً الفنان محمد رمضان بعد إثارته جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك إثر قيامه بنشر فيديو على «انستغرام» يظهر فيه مستلقياً في حوض سباحة، ويلقي بالنقود من دون اكتراث، وهو ما رأى فيه عدد من متابعيه رداً على الحكم الذي أصدرته المحكمة بإلزامه سداد 6 ملايين جنيه، تعويضاً للطيار أشرف أبو اليسر، في القضية المعروفة باسم «قضية الطيار».

وعلى الطرف الآخر، دعت منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي، جمهوره إلى الدعاء له، معلنة عبر حسابها على «الفيسبوك» عن سوء حالة زوجها الصحية، من دون الإفصاح عن حقيقة مرضه أو أي تفاصيل أخرى تتعلق بهذا الجانب، مكتفية بالقول إنه «يعاني من وعكة صحية مؤلمة». عدد كبير من محبي النبوي، تفاعلوا مع دعوات زوجته، متسائلين في الوقت ذاته عن طبيعة حالته الصحية، فيما ذهب البعض إلى التخمين بأنه مصاب بفيروس كورونا، بينما قال آخرون بأنه خضع لعملية قسطرة في القلب، وكان النبوي قد خطف الأنظار أخيراً في الفيلم القصير الذي كشف عنه خلال احتفالية موكب نقل «المومياوات الملكية».