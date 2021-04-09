إصابة نجل الفنان المصري عمرو عبد الجليل بمرض خطير

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان المصري عمرو عبد الجليل ان ابنه عبدالجليل سوف يجري عملية جراحية في العصب المخي التاسع بعد التشخيص الدقيق للمرض، الذى أصابه منذ من 4 سنوات ونصف السنة.

ونشر عمرو عبد الجليل صورة لـ ابنه عبر فيسبوك، معلقاً: عبد الجليل ابني هيعمل عمليه في العصب المخي التاسع عشان تعبان بقاله 4 سنين ونص ادعوله".

ويشارك الفنان عمرو عبد الجليل في مسلسل لحم غزال وتدور أحداث العمل في بيئة اجتماعية شعبية وتلعب غادة دور فتاة من مجتمع شعبي تواجه العديد من المشاكل، حيث يدور المسلسل حول عدد من الخلافات تبدأ بين غادة وشقيقتها في العمل، بسبب عدم رضاها عن عملهنّ بعد أن تصبح غزال من الأثرياء.