فنانة مصرية تكشف عدد أزواجها: "ياريت كان في وقت كانوا يبقوا 20"

المصدر: البيان الإلكتروني

أثارت الفنانة المصرية نجوى فؤاد، جدلاً واسعاً، بتصريحاتها، خلال برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" على شاشة CBC، التي أكدت خلالها أنها تزوجت 6 مرات، زيجة واحدة عرفي، وباقي الزيجات شرعي.

وأعلنت فؤاد عن العدد الحقيقي لزيجاتها التي تتداولها الصحف والمواقع، قائلة: "تزوجت في حياتي 6 مرات مش 10 زي ما بيقول البعض"، وتابعت: "فين الوقت ياريت كان في وقت كانوا يبقوا 20".

وكشفت عن الشخص الذي تفضله ضمن أزواجها السابقين، وإن عاد بها الزمن ستكمل حياته معه، لاختارت الموسيقار أحمد فؤاد حسن، لأنه هو من رباها وساعدها في دخول مجالها الفني.

وتابعت: "أقرب زوج إلى قلبي كان آخر واحد، والغلط مكنش منه بس أنا كمان كان على جزء من الغلط، لأني كنت نجمة وقتها، واضطريت إلى الرقص في فرحه على صاحبتي، لأني اتحطيت تحت أمر واقع، ولكن قدمت في الفرح أحلى رقصة في حياتي كلها، رغم إن صاحبتي خطفته مني".