قرار جديد من النيابة المصرية بشأن المطرب حسن شاكوش

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت النيابة العامة المصرية قرارا جديدا تجاه مطرب المهرجانات حسن شاكوش في واقعة افتتاحه كافيه (كوفي شوب) غير مصرح بتشغيله.

وأمرت نيابة مدينة نصر شرقي القاهرة بإخلاء سبيل المطرب حسن شاكوش، بكفالة 20 ألف جنيه (1277 دولار) مع استمرار حجز 19 شخصًا آخرين في القضية ذاتها، وفقا لموقع مصراوي.

وحققت النيابة في الواقعة مع شاكوش وآخرين في اتهامه بافتتاح كافيه في مدينة نصر دون استيفاء شروط التشغيل، فضلا عن مخالفة إجراءات مكافحة كورونا بإقامة حفل افتتاح للكافيه، واستمرت التحقيقات قرابة 12 ساعة.

جدير بالذكر أن "الكافيه" هو أول مشروعات حسن شاكوش الخاصة بعيدا عن المجال الفني، كما أنه سبق أن تورط مطرب المهرجانات في أزمة قانونية، شهر الماضي، وقتها حررت مأمورية الضبط القضائي بالرقابة على المصنفات الفنية محضرا ضده بتهمة الغناء بدون ترخيص أو مصنف فني خلال حفل جمعه بالراقصة جوهرة في ملهى ليلي بمنطقة مصر الجديدة.