مسلسل الملك يشعل الخلاف بين أحمد فوكس ومحمد رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه الفنان أحمد فلوكس نقداً قوياً للفنان محمد رمضان، عقب نشر الأخير فيديو عبر حسابه الخاص على موقع «انستجرام» لوزير الآثار السابق، زاهي حواس، يقول فيه إن أصلح من يجسد دور أحمس أمام الشاشة الفنان محمد رمضان.

وكتب فلوكس على حسابه الشخصي في انستجرام: «الفنانين زمان وحتى وقت قريب كان يوجد أعراف وآداب بينهم وخصوصاً في الأعمال والمؤلفين والمشاريع، والرجولة والأصول والصح هو اللي بيقول الأعراف دي بين الزملاء، يعني العرف بتاع مهنتنا مع بعض كزمايل أساسه الرجولة والأصول والصح».

وأضاف: «الرجولة أدب، والصياعة بردو أدب، وأدب الاتنين هو الأصول، أصول الفن مش النشل، أصوله الرجولة».

وجاء رد فلوكس عقب الجدل وتصدر مسلسل «الملك» التريند لاتخاذ الجهة المنتجة له قراراً بوقف تصويره وتشكيل لجنة لدراسة محتواه.

ويذكر أن مسلسل «الملك أحمس»، مأخوذ عن رواية «كفاح طيبة» للأديب نجيب محفوظ، وهو من بطولة عمرو يوسف صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.