رامز جلال ينشر أول صورة من برنامجه ويصدم الجميع بمظهره

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان رامز جلال عن البوستر الرسمي لبرنامجه الجديد المقرر طرحه في المارثون الرمضاني المقبل عبر قناة «ام بي سي مصر».

وظهر رامز جلال، عبر صفحاته الرسمية على "تويتر"، وهو ممسك بفانوس رمضان وبضفيرة حمراء في شعره وخواتم على حروف اسمه، وقال: "بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتممها على خير ويكملها بالستر، قريبا إن شاء الله رمضان 2021".

وفي تغريدة أخرى، أعلن رامز أنه تريند رقم 1 على "تويتر"، داعيا الله أن يتممها على خير ويكملها بالستر، وقال:"ماشاء الله لا قوه الا بالله اللهم لك الحمد حتي ترضي ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا" تريند رقم 1 على تويتر وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

واعتاد رامز جلال على تغيير مظهره في كل نسخة من برامج مقالبه السنوي، وظهر في برنامج "رامز مجنون رسمي" برمضان 2020 وهو بشعر أزرق اللون.

ويتم تصوير برنامج رامز جلال للمقالب لرمضان 2021 في سرية تامة داخل مدينة ملاهي كبرى في المملكة العربية السعودية، والمصممة بطراز عالمي، وتدور فكرة البرنامج حول دخول رامز جلال مع ضيف كل حلقة في مغامرة كبرى داخل الملاهي، وبعد الانتهاء من التجول داخلها يقفزان من ارتفاع شاهق ويسقطان في المياه.