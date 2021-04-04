وكأنها ليست هي.. غادة عبدالرازق تغير شكلها وتثير الجدل "فيديو"

المصدر: البيان الإلكتروني

«شكلك اتغير» اندهاش وتعجب طرحه بعض متابعي الفنانة المصرية غادة عبدالرازق بعد أن ظهرت بشكل جديد كلياً، في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي في انستغرام.

اللوك الجديد أثار الجدل بين جمهورها، بين معجب وآخر مندهش، حيث بدت الفنانة المصرية أكثر رشاقة وأصغر سنا.

وطرح بعض المتابعين تساؤلات حول خضوعها لعمليات تجميل وتنحيف للوجه ونفخ للشفاه، بشكل جعلها تشبه الفنانة لطيفة إلى حد ما، في حين علقت إحدى المعجبات: «معرفتكيش.. شكلك اتغير».. وكتب آخر: «ليه دايما بتبقوا كفنانات شبه بعض كدة بسبب عمليات التجميل؟».

يذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق انتهت من تصوير مشاهدها الأخيرة من مسلسل «لحم غزال» الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل.