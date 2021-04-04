وفاة الملحن والشاعر المصري شاكر الموجي

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي في ساعة متأخرة من مساء السبت، الملحن المصري شاكر الموجي، والذي تميز خلال مشواره الفني بتعاونه مع العديد من كبار المطربين، من أبرزهم المطرب السوري جورج وسوف، كما تميزت موسيقاه دومًا بالطابع الشرقي من خلال أغنياته التي قدمها للعديد من مطربي الوطن العربي.

تخرج الملحن شاكر الموجي من معهد الموسيقى العربية، وكان يزامله بنفس الدفعة الفنان هاني شاكر، وكانت أولى خطواته مع الألحان حينما لحن للمطرب الشعبي أحمد عدوية، أغنية «ألعبلك شيش بيش»، ومن ثم سافر إلى فرنسا في بعثة للحصول على الماجستير وهناك التقى بعدد من كبار المطربين كان على رأسهم صباح ووديع الصافي، وفق موقع "الوطن".

تعاونه مع جورج وسوف

وتأتي من أهم محطات الملحن شاكر الموجي، تعاونه مع سلطان الطرب جورج وسوف، وكان أول تعاون بينهما حينما قدم شاكر الموجي أغنية «إللى تعبنا سنين في هواه»، والتي حققت نجاحًا مستمرًا حتى الآن، وفي مرحلة الثمانينيات كثر التعاون بينهما بالعديد من الأغنيات التي لاقت نجاحًا كبيرًا مثل «صياد الطيور، الحب شاطر، جرحونا وزمن العجايب» ويرى بعض النقاد بأن شاكر الموجي أفضل من لحن لسلطان الطرب خلال مشواره الفني.

اكتشافه لنانسي عجرم

عام 1998 حينما فازت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بالميدالية الذهبية في مسابقة تلفزيون الواقع «نجوم المستقبل»، واكتشفها الموسيقي اللبناني المعروف فؤاد عواد، والذي درست معه الموسيقى، جاء شاكر الموجي ليقدم لها لحن أغنية «محتجالك»، كما تعاون الملحن شاكر الموجي مع عدد من نجوم سوريا ولبنان مثل وائل كافوري، كارول سماحة ووائل جسار.