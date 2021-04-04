الفنانة يسرى تكشف عن صورها وكواليس مشاركتها في "موكب المومياوات الملكية"

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت النجمة المصرية يسرا في حسابها الخاص على "إنستغرام" صورا لمشاركتها في "موكب المومياوات الملكية"، الحدث التاريخي الذي شهده العالم مساء السبت.

وكانت النجمة من أوائل النجوم الذين شاركوا في الحدث، حيث ظهرت بزي فرعوني جذاب وأنيق، وعلّقت على الصور بـقولها: "شرف كبير وعظيم ونيشان على صدري أن أكون جزءًا من هذا الحدث الفخم والفريد والمشرف لكل مصري وعربي حول العالم.. مصر تتحدث عن نفسها بأسمى معاني الحضارة والإبداع.. مصر قد الدُنيا وهتفضل أم الدنيا"، وأرفقت يسرا التعليق بوسم #مصر_تبهر_العالم.

وعلى جانب آخر أجرت يسرا مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلى عبر برنامجها المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، حيث قالت: "لدينا أكثر من متحف في مصر يجب أن نكون فخورين بيهم.. وفيه أشياء كثيرة تدعو للفخر بالبلد.. كنا نستعد منذ الـ 6 أشهر الماضية.. وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، ينام فى الشارع هو ومساعديه لأجل أن نقدم هذا المشهد العظيم".

وأضافت الفنانة يسرا، أن اختيارها للمشاركة في الحفل كان شرفًا كبيرًا لها: «دموعنا كانت نازلة من الفرحة»، وما حدث يجعل كل مصري فخورا كونه مصريًّا، متابعة: «شيء يشرفنا وكان فوق التوقع ما شاء الله».

وأكدت وفق "اليوم السابع" أن وجود الرئيس السيسي في احتفالية نقل المومياوات يبرهن على عظمة مصر، مضيفة: «بشكر الرئيس السيسي بشكل خاص لأنه جعلنا نفخر بتاريخنا وحاضرنا وماضينا المشرف».

وذكرت إن الله سبحانه وتعالى أعطى مصر كنزا عظيما وهي حضارتها، مشيرة إلى أن العالم أجمع لم يصدق ما لدى مصر من الكنوز العظيمة، مؤكدة أنه لولا الرئيس السيسى واهتمامه الكبير بالمتاحف وترميمها ما كانت تباهت مصر بتلك الكنوز العظيمة.