تلفزيون دبي و«سما دبي» يفوزان بحقوق عرض أهم المسلسلات في رمضان

المصدر: دبي - البيان

أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، عن قائمة المسلسلات الخاصة لشهر رمضان 2021، والتي تتضمن باقة متنوعة وغنية من الأعمال الدرامية والكوميدية، إلى جانب برامج الكرتون والرسوم المتحركة الخاصة بالشهر الفضيل، والتي تجمع بين المحتوى الراقي وجودة الإنتاج بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الإمارات ومنطقة الخليج والعالم العربي.

وقال أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام: في ظل الظروف الاستثنائية الخاصة التي يعيشها العالم في سعيه الحثيث لاحتواء فيروس «كورونا» المستجد، والتي ساهمت بشكل كبير في رفع سقف المنافسة بين القنوات التلفزيونية لتقديم الأفضل من ناحية الشكل والمضمون، تأتي خيارات شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي الدرامية هذا العام، لتعكس الحرص على تقديم أعمال ومسلسلات درامية مختارة تتميز بالمحتوى الفكري والاجتماعي الهادف، وتعد من أفضل الأعمال المنتجة في هذا العام، إذ عمل على تقديمها نجوم الدراما من كتاب سيناريو ومخرجين ونجوم طالما تمتعوا بالكثير من النجومية والمصداقية، وبما يتماشى مع خصوصية الشهر الفضيل ومع استراتيجية «تلفزيون دبي بقنواته المتعددة» التي تهدف في هذا المجال إلى إنتاج الأعمال الدرامية والمسلسلات ذات السوية الفكرية والفنية العالية، وتقديم أهم الأعمال الدرامية عبر قنواته المتابعة من كل شرائح وفئات المجتمعات العربية، من دون نسيان الصبغة المحلية والخليجية والعربية التي تعطي الكثير من الخصوصية والتميز للأعمال الدرامية التي تم إنتاجها هذا العام.

حقوق عرض

وأضاف المنصوري قائلاً، «إن الجمهور سيتابع من خلال شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، أهم نجوم الدراما المحلية والخليجية والعربية، وذلك بعد أن فاز تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، بحقوق عرض أهم المسلسلات الرمضانية لهذا العام، ونجح في تقديم باقة متكاملة من الأعمال التي تندرج في إطار دورة درامية وبرامجية شاملة، مضمونها التميز والتفرد، وتعد مفاجأة جميلة تتميز بالإنتاجات الضخمة من الناحية المادية والفكرية»، مشيراً في الوقت نفسه إلى سعي «تلفزيون دبي بقنواته المتعددة» عاماً بعد عام إلى تكريس علاقته المتميزة بنجوم الدراما في الإمارات ومنطقة الخليج والعالم العربي، بعد أن أثبت قدرته الدائمة على دعم كل التجارب الدرامية والإنتاجية الجادة التي تقدم رسائل مفيدة للجمهور على امتداد الوطن العربي، وذلك من خلال شراكاته مع العديد من شركات الإنتاج المهمة في الإمارات العربية المتحدة ومراكز الإنتاج في العالم العربي، وبحثه الدائم عن كتاب جدد ودماء جديدة لرفد الساحة الفنية بالأعمال ذات السوية الفنية العالية. وتوجه المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في نهاية حديثه، بالشكر إلى وسائل الإعلام المحلية والخليجية والعربية، التي تعد شريكاً أساسياً ومهماً في تقييم جميع الأعمال الدرامية والبرامجية التي يحرص «تلفزيون دبي بقنواته المتعددة» على تقديمها للجمهور، آخذاً بعين الاعتبار الآراء المتعددة التي تعكس البنية الصحيحة التي على أساسها يتم إنتاج هذه المواد التلفزيونية وفق أعلى المعايير التي ترتقي بذوق الجماهير العام.

تنوع

من جهتها، أكدت سارة أحمد الجرمن مدير القنوات العامة في قطاع الإذاعة والتلفزيون ومديرة تلفزيون دبي، أن تلفزيون دبي أعد دورة درامية وبرامجية استثنائية، من خلال إنتاجات درامية خاصة من مصر وسوريا والكويت، ما يؤكد أن صناعة الدراما العربية تتقدم صوب التميز والانفراد من خلال إنتاج المشاريع الضخمة الغنية بالنجوم والوجوه الجديدة، في الوقت الذي ستكون دورة شهر رمضان 2021 على شاشة تلفزيون دبي علامة فارقة للمشاهد العربي، من خلال تقديم مشاريع درامية متميزة لأهم الإنتاجات الخليجية والعربية، والبرامج المنتقاة في قالب متكامل يبرز مكانة شاشة تلفزيون دبي كاختيار أول للمشاهد العربي وتأكيداً على دوره الريادي بأهمية المشاركة مع الجمهور في اختيار ما هو جديد في عالم صناعة التلفزيون.

وحول المنافسة بين تلفزيون دبي بقنواته المتعددة وبقية المؤسسات الإعلامية في الإمارات العربية المتحدة، قالت مديرة تلفزيون دبي، إذا لم تكن هناك منافسة فلن تكون لدينا شاشات متميزة، كما أن المؤسسات الإعلامية الإماراتية تعمل في إطار تكاملي كما هو الحال بالنسبة لتلفزيون دبي بقنواته المتعددة والذي يقوم بإنتاج برامجه وفق رؤية استراتيجية متكاملة، بعد أن استطاع استقطاب أهم الأسماء والإنتاجات الإعلامية في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، متمنية لجميع المشاهدين العرب الاستمتاع بالمسلسلات والبرامج الخاصة بشهر رمضان المبارك على شاشة تلفزيون دبي التي حشدت نجوم الدراما الخليجية والعربية لتزيين شاشتها التي تسعى دائماً إلى تقديم المتميز والأفضل على الدوام.

تعاون جديد

وقالت سارة الجرمن، يأتي التعاون الفني الجديد مع النجمة المصرية «يسرا» وإطلالاتها المتجددة عبر شاشة تلفزيون دبي في العرض الأول لمسلسل «حرب أهلية»، عن نص لأحمد عادل سلطان، والمخرج سامح عبدالعزيز، وبمشاركة كل من النجوم باسل خياط، تامر هجرس، جميلة عوض، أروى جودة، سينتيا خليفة، إذ تدور أحداث المسلسل الرمضاني الجديد، حول «مريم» المرأة الخمسينية، والتي تعد إحدى أهم طبيبات التجميل، ولديها طفل يدعى (عمر) من زوجها السابق (عزيز) الذي انفصل عنها منذ 15 عاماً، محاولاً حرمانها من طفلها الوحيد من خلال إقناعه بأن السبب وراء هذا الانفصال هو خيانة مريم، التي أصبحت تعيش حالة وحدة وغربة تدفعها لتوطيد علاقتها بـ(نور) التي اتخذت منها ابنة وأصبحت ترعاها مادياً وصحياً، لتلجأ إلى (يوسف) الأخصائي النفسي الذي أصبح مع مرور الأيام أكثر من طبيب، إلى أن انقلبت حياتها رأساً على عقب، بعد سلسلة من الأحداث والمفاجآت التي تعصف بحياتها اليومية.

باقة متنوعة

وستقوم شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، في شهر رمضان المبارك 2021، بعرض 12 مسلسلاً وعملاً درامياً وكوميدياً، إلى جانب برامج الكرتون والرسوم المتحركة الخاصة بالشهر الفضيل، إذ تتضمن باقة متنوعة من الأعمال الدرامية والكوميدية الخليجية والعربية على شاشة تلفزيون دبي سبعة مسلسلات وهي «حرب أهلية» عربي درامي، تأليف: أحمد عادل سلطان، إخراج: سامح عبدالعزيز، بطولة: يسرا، باسل خياط، تامر هجرس، جميلة عوض، أروى جودة، سينتيا خليفة، وآخرون. و«ضد الكسر» عربي درامي، تأليف: عمرو الدالي، إخراج: أحمد خالد، بطولة: نيللي كريم، محمد فراج، مصطفى درويش، حمزة العيلي، تارا عماد، هشام إسماعيل، وآخرون. «لعبة نيوتن» عربي درامي، تأليف وإخراج: تامر محسن، بطولة: منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، وآخرون. «الكندوش» عربي درامي، تأليف: حسام تحسين بيك، إخراج: سمير حسين، بطولة: أيمن زيدان، صباح الجزائري، أيمن رضا، شكران مرتجى، سامية الجزائري، كندا حنا، سلاف فواخرجي، وآخرون. «حارة القبة» عربي درامي، تأليف: أسامة كوكش، إخراج: رشا شربتجي، بطولة: عباس النوري، سلافة معمار، نادين تحسين بيك، شكران مرتجى، صباح الجزائري، وفاء موصللي، وآخرون.

أما «الناموس» فهو خليجي درامي، تأليف: محمد أنور محمد، إخراج: جاسم المهنا، بطولة: محمد المنصور، هيفاء عادل، جاسم النبهان، خالد أمين، بثينة الرئيسي، فاطمة الحوسني، وآخرون. «سما عالية» خليجي درامي، تأليف: صالح النبهان وشيخة بن عامر، إخراج: محمد دحام الشمري، بطولة: جاسم النبهان، زهرة الخرجي، سليمان الياسين، حمد العُماني، ابتسام عبدالله، شيماء سليمان، وآخرون.

كما سيتابع الجمهور على شاشة قناة سما دبي، خمسة مسلسلات تتضمن باقة متنوعة وغنية من الأعمال الدرامية والكوميدية المحلية والخليجية ومسلسلات الكرتون، وهي «حامض حلو» تراثي إماراتي (إنتاج قطاع الإذاعة والتلفزيون، مؤسسة دبي للإعلام 2021) حصري، سيناريو وحوار: عبدالله زيد، إخراج: سيف الشيخ نجيب، بطولة: عبدالله زيد، جمعة علي، أحمد الأنصاري، عبدالله صالح، سلوى بخيت، محمد سعيد وآخرون.

«أمينة حاف» خليجي درامي، تأليف: علي الدوحان، إخراج: سائد بشير الهواري، بطولة: إلهام الفضالة، طيف، شهاب جوهر، خالد العجيرب، ليالي دهراب، عبدالله الطليحي، رندا حجاج، وآخرون. «الروح والرية» خليجي درامي، تأليف: أنفال الدوسري، إخراج: منير الزعبي، بطولة: يعقوب عبدالله، هبة الدري، فهد البناي، إيمان الحسيني، إبراهيم الشيخلي، ريم ارحمة، شيماء علي، وآخرون. «وأنا أحبك بعد» خليجي درامي، تأليف: مريم الهاجري، إخراج: خالد جمال، بطولة: بثينة الرئيسي، حسين المهدي، محمد الرمضان، فهد العبد المحسن، ميس كمر، ناصر كرماني، وآخرون. «شعبية الكرتون 15» إماراتي كوميدي، تأليف وإخراج: حيدر محمد ونخبة من المبدعين الإماراتيين.

«ضد الكسر»

في الوقت الذي تعود النجمة المصرية نيللي كريم إلى شاشة تلفزيون دبي، في المسلسل الدرامي الجديد «ضد الكسر»، عن نص للكاتب عمرو الدالي، والمخرج أحمد خالد، وبمشاركة النجوم محمد فراج، مصطفى درويش، حمزة العيلي، تارا عماد، هشام إسماعيل، لتروي حكاية «سلمى» الفتاة الشعبية من منطقة روض الفرج بشبرا، والتي تسعى إلى الشهرة من خلال اعتمادها على وسائل التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي تتعرض للعديد من المشكلات من خلال علاقتها بزوجها وشقيقتها، كما تتعرض للابتزاز ومحاولة كشف العديد من الأسرار في حياتها، بالإضافة إلى العديد من الأحداث والخطوط الدرامية.

كما تطل المرة الأولى النجمة المصرية منى زكي في المسلسل الدرامي الجديد «لعبة نيوتن» إلى جانب النجم محمد ممدوح، من تأليف وإخراج تامر محسن، لتقدم حكاية زوجين يملكان مزرعة عسل متواضعة، يخططان معاً لولادة طفلهما المرتقب على الأراضي الأمريكية ليحصل على الجنسية، إذ تتعرض خطتهما لعدد من العوائق تتسبب في شقاق كبير بينهما، إذ تصر «هنا» على أن تكمل مشوارها، بينما يجد «حازم» نفسه متورطاً في جريمة قتل دفاعاً عن مزرعة النحل الصغيرة، فهل سيتمكن الزوجان من استرداد طفلهما الوحيد، أم سيدفعان ثمن تخبطهما وانشغالهما؟!

غموض وتشويق

وأضافت سارة الجرمن: «لمحبي الدراما الخليجية نصيب على شاشة تلفزيون دبي، إذ سيتابع الجمهور النجم الكويتي محمد المنصور، في المسلسل الخليجي الدرامي «الناموس» من تأليف محمد أنور محمد، وإخراج جاسم المهنا، وبمشاركة كل من النجوم هيفاء عادل، جاسم النبهان، خالد أمين، بثينة الرئيسي، فاطمة الحوسني، إذ تدور أحداث المسلسل الجديد في قالب من الغموض والتشويق، في فترة السبعينيات من القرن الماضي، حول طبيعة الحياة في ذلك الزمان، والمجتمع والمرأة والكثير من المواقف، إلى جانب أحداث بوليسية حول جريمة قتل غامضة وتحقيقات مكثفة تتم في إطار حبكة درامية».

«حامض حلو»

من خلال دعمها الدائم للممثل الإماراتي والأعمال الإماراتية المتميزة، يأتي المسلسل الإماراتي التراثي «حامض حلو» من إنتاج قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، والذي سيتابعه الجمهور حصرياً على قناة سما دبي عن نص للنجم الإماراتي عبدالله زيد، وبطولة نجوم الدراما الإماراتية جمعة علي، أحمد الأنصاري، عبدالله صالح، سلوى بخيت، محمد سعيد، وتدور أحداث المسلسل التراثي الكوميدي مع بداية السبعينيات من القرن الماضي، في قرية مطلة على البحر، بالتزامن مع الطفرة العمرانية وتنوع الأحداث واختلاف القصص ضمن إطار متصل يتم من خلال إبراز بطلي العمل وما يتمتعان به من تناقض، فالأول متسرع متهور في اتخاذ القرارات، والثاني طيب يعاني استغلال صديقه فيتعرض للسجن والخسائر المادية الفادحة.

«حارة القبة»



يعيد المسلسل الدرامي الجديد «حارة القبة» من تأليف أسامة كوكش، وإخراج رشا شربتجي، وبطولة كل من النجوم عباس النوري، سافة معمار، نادين تحسين بيك، شكران مرتجى، صباح الجزائري، وفاء موصللي، الجمهور إلى بدايات القرن العشرين، حيث تدور أحداث المسلسل الدرامي الجديد، مع اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914، وانغماس السلطنة العثمانية فيها، وإعلان السلطان محمد رشاد، النفير العام، وهو ما عرف حينها باسم «سفر برلك »، والذي كان يمثل ذهاباً با عودة، أجبر على خوضها أبناء الباد الخاضعة لحكم السلطنة، منها ب اد الشام، حيث تدور الأحداث بين شخوص إحدى الحارات الدمشقية «حارة القبة» وشخوص إحدى قرى ريف دمشق زمن الإقطاع «قرية ضهر الجبل»، لتسير الأحداث بين المكانين على التوازي، ضمن حبكة درامية تعتمد على الإثارة والتشويق.

«سما عالية»



سيتابع عشاق الدراما الخليجية النجوم: جاسم النبهان وزهرة الخرجي، سليمان الياسين، حمد العماني، ابتسام عبدالله، شيماء سليمان، في المسلسل الدرامي «سما عالية » من تأليف صالح النبهان وشيخة بن عامر، وإخراج محمد دحام الشمري، من خال مجموعة من الأحدث والخطوط الدرامية المتشابكة التي تدور حول صراع المرأة من أجل الحرية والمساواة، والذي يمتد عبر جيلين، صراع جيل «شيخة» الأم مع المجتمع في الفترة من نهاية الستينات من القرن الماضي، وجيل «عالية » الابنة وصراعها مع المجتمع والقانون في مطلع القرن الواحد والعشرين لاستصدار تشريع ينطلق من إيمانها، بأن القانون يملك سلطة إجبار يلجأ إليها الفرد في مقابل سطوة المجتمع وأعرافه.

«شعبية الكرتون»

يعود المخرج الإماراتي المبدع حيدر محمد مع نخبة من المبدعين الشباب، إلى تقديم الموسم 15 من المسلسل الكرتوني الإماراتي «شعبية الكرتون»، برؤية متجددة، وحلقات جديدة مع شخصيات «الفريج/ الحي الشعبي»، من جنسيات ولهجات مختلفة، وذلك بعد أن تمكن المسلسل الكرتوني الإماراتي من الحفاظ على إطلالته السنوية، بفضل أفكاره المتجددة وشخصياته، التي تجاوزت أكثر من 40 شخصية كوميدية محببة.

«أمينة حاف»

تطل النجمة الكويتية إلهام الفضالة في المسلسل الخليجي الجديد «أمينة حاف» من تأليف علي الدوحان، وإخراج سائد بشير الهواري، ومشاركة النجوم طيف، شهاب جوهر، خالد العجيرب، ليالي دهراب، عبدالله الطليحي، رندا حجاج، لتقديم حكاية «أمينة» المرأة المستفزة التي تمر بحدث كبير في حياتها، ينقلها من حالة إلى أخرى، حتى تصبح الزوجة الرابعة، التي تدخل في مشكلات ومشاحنات مع الزوجات الثلاث الأخريات، في قالب اجتماعي يتطرق كذلك إلى موضوع تعدد الزوجات في المجتمعات الخليجية، إلى جانب العديد من القضايا الأسرية والاجتماعية المعاصرة والمسارات الدرامية لأبطال العمل والتي ستكون مفاجأة جميلة للجمهور.

«وأنا أحبك بعد»

تقدم الكاتبة مريم الهاجري، والمخرج خالد جمال، مع النجوم: بثينة الرئيسي، حسين المهدي، محمد الرمضان، فهد العبد المحسن، ميس كمر، ناصر كرماني، المسلسل الدرامي الجديد «وأنا أحبك بعد»، والذي يسلط الضوء على العديد من الموضوعات الاجتماعية التي يتم طرحها بأسلوب كوميدي خفيف، حيث تدور الأحداث بشكل مكثف حول العلاقات والصراعات بين الأزواج، إلى جانب مشكلات أخرى ستظهر على السطح مع تصاعد الأحداث، عبر ثلاثة محاور رئيسية، تتطور الشخصيات فيه نتيجة تسلسل الأحداث التي تبدأ بعلاقة (مشاعل) مع (بدر)، حيث اكتشفت عن طريق الصدفة أن زواجه منها كان بدافع المصلحة، في الوقت الذي يعيش والدي (مشاعل) علاقة لا تخلو من الطرافة والمنازعات الشيقة التي تتعرض لخطر الانفصال بعد مرض الأم التي تكتشف خيانة زوجها لها.

«الكندوش»



يتابع جمهور تلفزيون دبي في أيام الشهر الفضيل، المسلسل الدرامي الجديد «الكندوش »، عن نص للنجم السوري حسام تحسين بيك، والمخرج سمير حسين، بمشاركة كل من النجوم أيمن زيدان، صباح الجزائري، أيمن رضا، شكران مرتجى، سامية الجزائري، كندا حنا، س اف فواخرجي، لتقديم لدراما بيئة شامية، عن الحب والخيانة، تخطف من دمشق أيام زمان، حميميتها، وشكل عاقاتها الاجتماعية، وروحها التاريخية، من دون اقتراب من التوثيق أو الاشتباك مع الأحداث التاريخية بمنطق مباشر، إذ تدور الأحداث في منتصف ثاثينيات القرن الماضي، من دون سبك تصعيدي تقليدي في الأحداث، وإنما من خال نسيج معطيات مكثفة أكثر خصوصية في جوهر كل شخصية، منطلقة من رجل غني وطيب، له هيبته ووقاره وحضوره في الحارة الشامية، وقصة غرامه الصادمة مع امرأة أرملة غير متزوجة، ومن ثم الصراع الدائم بين محورين.