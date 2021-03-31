راغب علامة يتلقى لقاح كورونا في الإمارات

المصدر: السيد رمضان

أعلن المطرب اللبناني راغب علامة عن تلقِّيه لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال وجوده في الامارات.

وقال راغب، أمس، عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، معلِّقاً على صورته أثناء تلقي اللقاح: "اليوم، وبحمد الله، تلقيت لقاح الكوڤيد 19".

وأعرب الفنان الشهير عن شكره للإمارات لما تبذله من جهود حثيثة في مكافحة الوباء، قائلاً: "شكراً لإمارات الخير والأمان لحرصها الشديد على صحة الإنسان".

يُذكر أن راغب علامة أطلق أخيراً أغنيته الجديدة "إنتو أملنا" عبر قناته الرسمية في موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع جان ماري رياشي.