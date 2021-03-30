القضاء المصري يُلزم طليق سمية الخشاب بنصف مليون جنيه مؤخر صداق

المصدر: البيان الإلكتروني

حكم القضاء المصري بإلزام الفنان أحمد سعد بدفع 500 ألف جنيه مؤخر صداق لطليقته الفنانة سمية الخشاب.

وأوضح موقع صحيفة "المصري اليوم" أن محكمة الأسرة في الإسكندرية قضت بالحكم بناءً على دعوى تقدَّم بها عماد لطفي، محامي سمية الخشاب، ضد أحمد سعد، لعدم سداده مؤخر الصداق لموكلته، وقدَّم مستندات تفيد بالزواج لفترة استمرت نحو عام ونصف العام.

يُذكر أن سمية الخشاب تستعد للمشاركة في مسلسل "موسى" المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، من بطولة محمد رمضان، ومنذر ريحانة، وسيد رجب، ورياض الخولي، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.