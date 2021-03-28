حكم قضائي ثانٍ بشأن الفنانة رانيا يوسف

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت محكمة جنح قصر النيل بمصر، اليوم الأحد، حكمها القضائي الثاني في قضية اتهام الفنانة المصرية رانيا يوسف بالفعل الفاضح وازدراء الأديان.

وقضت المحكمة ببراءة رانيا يوسف، ورفض الدعوى المدنية المقامة من المحامي، أشرف فرحات، مؤسس حملة "تطهير المجتمع"، ضدها بسبب تصريحاتها لفضائية "الرشيد" العراقية، وفقا لموقع "بوابة الأهرام" المصري.

وكانت المحكمة نفسها قضت الشهر الماضي ببراءة رانيا يوسف في دعوى أولى أقامها المحامي أشرف ناجي بسبب تصريحاتها التلفزيونية.

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف قالت لفضائية "الرشيد" العراقية في لقاء أذيع في شهر يناير الماضي إن الحجاب مقحم على ثقافتنا، ولم يفرضه الدين الإسلامي. مشيرة إلى رفضها التام لارتداء النساء للحجاب.

وأكدت، في مقطع فيديو تم حذفه من مقابلتها المذاعة مع قناة "الرشيد" العراقية، أن "الحجاب لا علاقة له بستر المرأة، لأنها لا تسير في الشارع بملابس البحر، ولا تحتاجه لكي تكون مستورة"، مشيرة إلى أن الحجاب تم فرضه على ثقافة المصريين في أواخر السبعينيات، وقبل ذلك لم تكن زوجات علماء الأزهر يرتدين الحجاب.

وقد أثار لقاء رانيا يوسف مع قناة الرشيد، والمذيع نزار الفارس، ضجة كبيرة بسبب العديد من تصريحاتها.

وكانت الفنانة المصرية قد انتقدت مقدم البرنامج، واتهمته بمحاولة استغلال المقابلة لإظهارها بشكل معين يخدم أهدافه، مؤكدة أنها لم تحسن التصرف خلال المقابلة وكانت تخشى من حدوث أزمة بين مصر والعراق.