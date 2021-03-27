شبيهة فنانة مصرية شهيرة تثير الجدل في مواقع التواصل

المصدر: البيان الإلكتروني

أثارت سيدة مصرية الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تقليدها المتقن للفنانة المصرية عبلة كامل، والملفت أن السيدة وتدعى هند العبد تشبه الفنانة المصرية إلى حد كبير.

ولفتت هند الأنظار إليها عبر مجموعة من الفيديوهات التي نشرتها عبر حسابها في "تيك توك"، حيث حازت الفيديوهات على مشاهدة وتفاعل كبيرين من الجمهور. حيث تظهر في الفيديوهات بملابس تشبه الملابس التي ترتديها عبلة في أعمالها كما تقوم بتقليد حركاتها وملامح وجهها.

وأوضحت هند أنها متزوجة ولديها طفلان، وأنها بدأت تصوير الفيديوهات قبل فترة قصيرة، ولم تصور أي فيديو من قبل طوال عمرها. ويبدو أنها متأثرة بشكل كبير بالفنانة عبلة كامل، حتى أنها تضع صورتها كصورة شخصية لحسابها، كما تقوم بتقليد لقطات شهيرة من أعمالها السينمائية والتلفزيونية.

وأكدت هند أنه ومنذ كانت في المرحلة الإعدادية أخبرها أصدقائها بالشبه الكبير بينها وبين عبلة كامل، مشيرة إلى أنها لم تتوقع ردود الفعل الواسعة على الفيديوهات التي تنشرها.