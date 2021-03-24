بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. اشتباه في إصابة الموسيقار هاني مهنى بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الموسيقار المصري هاني مهنى أنه مشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعد إصابة زوجته وابنته الفنانة هنادي مهنى وزوجها الفنان أحمد خالد صالح.

وقال مهنى، خلال مداخلة هاتفية، مساء أمس، مع قناة "القاهرة والناس": "تقريباً زوجتي عشان مخالطة لهنادي هي كمان كورونا، وأنا كمان لحد دلوقتي اشتباه كورونا، بس مش أكيد".

ونفى كل التصريحات المنسوبة إليه عن استمرار أحمد خالد صالح في التصوير برغم إيجابية مسحته، مؤكداً أنه تم تحريف هذه التصريحات لمعرفته من البداية أنه معزول منذ معرفته بنتيجة التحليل.

كان الموسيقار هاني مهنى قال، في تصريح لـ"إي تي" بالعربي، إن أحمد خالد صالح أصيب بكورونا ونتيجة تحاليله إيجابية، ولكنه يمارس حياته بشكل طبيعي ومستمر في التصوير بسبب ارتباطه بتصوير مسلسلين من المقرر أن يعرضا في رمضان، مؤكداً أنه يصوّر بشكل طبيعي مع حفاظه على الإجراءات الاحترازية خلال التصوير.