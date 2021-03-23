200 فيلم في مهرجان البحرين السينمائي

المصدر: المنامة – البيان

أكدت إدارة مهرجان البحرين السينمائي الأول (دورة فريد رمضان) إن عدد الأفلام التي تقدمت بطلبات مشاركة في مسابقة المهرجان بلغت أكثر من 200 فيلم، تمثل 18 دولة عربية، هي: البحرين الدولة المضيفة، إلى جانب كل من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات وعمان واليمن والعراق وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين ومصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا والسودان.

ونوهت إدارة المهرجان إلى أن المسابقة شهدت زيادة واضحة في إجمالي الدول المشاركة في مسابقته، حيث تشارك 18 دولة عربية في دورة المهرجان لعام 2021 في مقابل 14 دولة عربية شاركت في عام 2020 وذلك قبل تأجيل المهرجان في العام الماضي بسبب انتشار جائحة كورونا (كوفيد – 19).

وبلغ مجموع الأفلام المتقدمة بطلبات المشاركة في المسابقة ٤٥٠ فيلما تمثل مجموع أفلام الدورة الحالية والمؤجلة من العام الماضي، ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج المسابقة في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل.