أعنف انتقاد لبرنامج رامز جلال: إهانة قوية لملايين البشر

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه أستاذ الطب النفسي الدكتور أحمد عكاشة، انتقاداً شديداً لبرنامج رامز جلال «رامز مريض نفسي» والمنتظر في شهر رمضان القادم واصفاً إياه بأنه إهانة لملايين البشر.

وأعرب الدكتور أحمد عكاشة، وهو يشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية، عن استيائه مما تم تداوله مؤخرا بشأن اسم البرنامج وقال عكاشة، في بيان: «في حال أن اسم البرنامج بهذا الاسم فعلا، فهذا لا يصح إطلاقا، خاصة وأن كل العالم يتجه إلى إزالة الوصمة عن المريض النفسي، وأنه يعاني من خلل ومرض في المخ، وأن المرض النفسي بسبب السحر والأشياء الغيبية، ولا أي نوع من أنواع الخرافات، نجد أحد البرامج يسمى (رامز مريض نفسي)، فهذا ليس عنواناً إلا لإثارة السخرية والتنمر على المريض النفسي». وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

وأوضح عكاشة: «يجب على القائمين على هذا البرنامج أن يحاربوا لإزالة الوصمة عن المريض النفسي، وألا يكون بهذا الشكل، فنحن نرى أفلاما أجنبية، ولا يمكن أن يظهر المريض النفسي وكأنه مادة للسخرية أو مادة للضحك، فهذا عمل غير خلاق وغير حضاري، عمل ضد كل الأشياء التي تحدث في العالم الآن».

وأضاف: «يكفي أن نعرف أن من كل 4 أشخاص موجودين في العالم، واحداً يعاني من مرض نفسي، وأن عدد المرضي النفسيين في العالم بالمليارات وزادت مع انتشار مرض كورونا».

وأضاف متسائلا: «هل في الوقت الذي يفترض أن نقف فيه بجانب المريض النفسي، نتنمر عليه ونسيء إليه بتسمية البرنامج بهذا العنوان ويبرر تصرفاته غير الطبيعية بأنه مريض نفسي؟».

واستطرد: «هذا البرنامج غير علمي، المريض النفسي مثله مثل المريض العادي، لأن معظم الأشياء التي يعاني منها تكون داخلية ولا يعبر عنها، ولكن بالفحص يستطيع المتخصصون تحديد إذا ما كان مريضاً نفسياً أم لا، وما يحدث إن صدقت الأخبار أن البرنامج بهذا الاسم فهو إهانة شديدة لملايين من البشر الذين سيحتقرون وسينظرون إلى الحضارة المحدودة من إنتاج هذا البرنامج».

يذكر أن الفنان رامز جلال يواصل تصوير برنامج المقالب الجديد الخاص به وكان قد تردد خلال الأسابيع الماضية أنه يحمل اسما مؤقتا «رامز مريض نفسي».