إصابة الناقد الفني طارق الشناوي بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الناقد الفني المصري طارق الشناوي إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال الشناوي، مساء أمس، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إلى جميع الزملاء والأصدقاء، بدأت رحلتي مع الاحتراز بسبب كوفيد".

وأضاف: "أعتذر مسبقاً عن كل ما اتفقت عليه، وإن شاء الله نلتقي بعد زوال الجائحة"، راجياً الشفاء العاجل للجميع من الوباء.

يُذكر أن طارق الشناوي كاتب صحفي وناقد سينمائي، وأستاذ لمادة النقد الفني في كلية الإعلام بجامعة القاهرة والأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام، قدّم المئات من المقالات المنشورة في مجال النقد السينمائي خلال عدد من الدورات الصحافية.